BREAKING: Francúzsky premiér podal demisiu. EURUSD a FRA40 klesajú

- Politická neistota oslabuje euro a francúzske aktíva
- Politická neistota oslabuje euro a francúzske aktíva
Práve sa objavila správa o rezignácii premiéra Lecornua na svoju funkciu, čo je ďalší významný odchod v posledných týždňoch. Prezident Macron dal Sébastienovi Lecornuovi čas do nedele večera na zostavenie novej vlády, pričom oznámenie nových ministrov sa očakáva dnes. V bezprostrednej reakcii na rezignáciu euro oslabuje, index FRA 40 klesol a pozorujeme prudký nárast výnosov dlhopisov. Rozhodujúce je, že rozpätie medzi výnosmi 10-ročných nemeckých a francúzskych dlhopisov sa rozširuje na najvyššiu úroveň od januára minulého roka. Toto rozpätie, kľúčový ukazovateľ politického a fiškálneho rizika v eurozóne, odráža zvýšené obavy na trhu.
Eskalujúci rozdiel vo výnosoch medzi 10-ročnými dlhopismi Francúzska a Nemecka poukazuje na rastúce obavy trhu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Pár EUR/USD zaznamenal prudký pokles a teraz sa obchoduje blízko úrovne 1,1660, čo je najnižšia hodnota od 26. septembra. Odstúpenie novo vymenovaného francúzskeho premiéra vnáša do politickej situácie značnú neistotu a potenciálne poukazuje na nutnosť predčasných volieb.
Medzitým index FRA 40 dnes klesol takmer o 2 % a tento negatívny sentiment sa prenáša aj na ostatné hlavné európske akciové indexy.
Čínsky gambit: Suroviny ako zbraň v technologickej vojne
US OPEN: Wall Street sa nebojí uzavretia vlády 📈💲
Graf dňa: EURUSD (08.10.2025)
NZDUSD na 6-mesačnom minime po neočakávanom znížení sadzieb RBNZ ✂️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.