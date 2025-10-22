🛢️WTI Crude rastie o viac než 2 %

- Cena ropy WTI vzrástla o viac než 2 % smerom k úrovni 59 USD za barel, a to v dôsledku očakávaní, že potenciálna dohoda medzi USA a Indiou obmedzí dovoz ruskej ropy, čo zvýši dopyt po iných zdrojoch.
- Trh však naďalej čelí prebytku ponuky: na mori sa momentálne nachádza 1,3 miliardy barelov ropy – najvyšší objem od roku 2020. Banky očakávajú, že prebytok potrvá aj v budúcom roku.
- Hladina 59 USD predstavuje kľúčový technický odpor, zatiaľ čo ukazovateľ crack spread nenaznačuje zvýšený dopyt v USA v nasledujúcom mesiaci.
Ceny ropy dnes rastú o viac než 2 %, pričom cena americkej WTI sa približuje k úrovni 59 USD za barel. Tento nárast je spojený s potenciálnou dohodou medzi Spojenými štátmi a Indiou, ktorej cieľom je obmedziť indický dovoz ruskej ropy. Takýto vývoj by mohol skomplikovať predaj ruskej ropy, čo by zvýšilo dopyt po rope z alternatívnych zdrojov – konkrétne z krajín OPEC a zo Spojených štátov.
Napriek tomu však trh čelí značnému riziku prebytku ponuky, čo potvrdzuje najvyšší objem ropy na mori od roku 2020. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa v tankeroch (či už na ceste alebo zakotvených) nachádza 1,3 miliardy barelov ropy. Podľa prognóz hlavných inštitúcií, ako sú JP Morgan a Goldman Sachs, by mala prevaha ponuky pretrvať aj v budúcom roku. JP Morgan zdôrazňuje, že udržanie cenovej úrovne 48 USD za barel bude kľúčové, keďže ide o aktuálnu hranicu rentability pre udržanie cash flow z ťažby.
Hlavný ukazovateľ trhu s ropou – crack spread (rozdiel medzi cenou surovej ropy a produktov) – zostáva v porovnaní s poslednými mesiacmi relatívne nízky, no z historického hľadiska je stále veľmi vysoký. 30-dňový forwardový spread však naznačuje, že výrazný nárast dopytu po rope v USA nie je v blízkej dobe pravdepodobný.
