Graf dňa: JP225 (20.10.2025)

- Rekord Nikkei: Japonský index Nikkei 225 dosiahol ďalší rekord, keď vzrástol o viac ako 3 % nad hranicu 49 000 bodov, a to vďaka nádeji na politickú stabilizáciu.
- Politický faktor: Rally je poháňaná očakávaným podpísaním koalície LDP-Ishin a vyhliadkou na vládu Sanae Takaichi, známej svojimi pro-rastovými a pro-stimulačnými názormi.
- Trh s dlhopismi/menami: Očakávania zvýšených fiškálnych výdavkov tlačia výnosy 10-ročných japonských dlhopisov na 1,66 % a udržiavajú miernu slabosť jenu.
- Rekord Nikkei: Japonský index Nikkei 225 dosiahol ďalší rekord, keď vzrástol o viac ako 3 % nad hranicu 49 000 bodov, a to vďaka nádeji na politickú stabilizáciu.
- Politický faktor: Rally je poháňaná očakávaným podpísaním koalície LDP-Ishin a vyhliadkou na vládu Sanae Takaichi, známej svojimi pro-rastovými a pro-stimulačnými názormi.
- Trh s dlhopismi/menami: Očakávania zvýšených fiškálnych výdavkov tlačia výnosy 10-ročných japonských dlhopisov na 1,66 % a udržiavajú miernu slabosť jenu.
Japonský hotovostný index Nikkei 225 dnes vzrástol o viac ako 3 %, prekonal hranicu 49 000 bodov a stanovil tak ďalší historický rekord, ktorý nasleduje po predchádzajúcom maxime dosiahnutom začiatkom októbra. Tento pohyb je priamou reakciou na nádeje na ukončenie politickej patovej situácie v Japonsku. Širší index Topix zaznamenal tiež nárast o 2 %, ktorý bol motivovaný predovšetkým elektronickým a finančným sektorom.
Uvedený nárast je spôsobený hlavne očakávaniami týkajúcimi sa uzavretia koaličných rokovaní. Liberálna demokratická strana (LDP) je pripravená podpísať koaličnú dohodu s Japonskou inovačnou stranou (Ishin). Očakáva sa, že premiérom novej vlády bude súčasná líderka LDP Sanae Takaichi, známa svojimi pro-rastovými názormi, ktoré nedávno viedli k prudkému nárastu japonských výnosov a oslabeniu jenu v dôsledku očakávaní významnej emisie dlhopisov na podporu zvýšených výdavkov.
LDP a Ishin dosiahli širokú dohodu a oficiálne podpísanie koalície je naplánované na dnes. Takaichi ako líder LDP má prakticky zaručené, že s podporou členov Ishin prevezme funkciu premiéra. Hlasovanie o schválení vlády sa uskutoční zajtra.
Pravdepodobnosť pro-stimulačnej politiky vedie k pokračujúcemu predaju dlhopisov, nákupu akcií a obnovenej, hoci miernej, slabosti jenu. Naopak, USDJPY za posledných niekoľko dní výrazne klesol a stabilizoval sa medzi 150 a 151.
Počas kampane na vedenie LDP Takaichi propagoval plány na zvýšenie vládnych výdavkov na strategické odvetvia, vrátane obrany, technológií, kybernetickej bezpečnosti a jadrovej energetiky.
Technická situácia na JP225
JP225 dosiahol v tomto roku 25 % zisky, pričom tempo rastu sa v poslednom období zrýchlilo, čo nie je úplne odôvodnené pohybmi meny. Napriek tomu sa opäť diskutuje o návrate carry trade, a to aj napriek riziku zvýšenia úrokových sadzieb v Japonsku. Zaujímavé je, že zisky v Japonsku boli v poslednom období väčšie ako na Wall Street. Ďalšie silné úrovne odporu pre JP225 sú 50 000 bodov a 51 000 bodov, pričom druhá z nich sa zhoduje s 200,0 rozšírením poklesu od začiatku roka. Podpora sa nachádza na úrovni 161,8 rozšírenia, približne na úrovni 47 000.
🛢️WTI Crude rastie o viac než 2 %
Americký obranný priemysel – dosiahol svoj vrchol?
DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus
MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.