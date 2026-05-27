BREAKING: Indexy klesajú po tom, čo Biely dom odmietol dohodu s Iránom

Donald Trump jasne schladil rannú eufóriu na trhoch, keď po zvolaní zasadnutia kabinetu uviedol, že USA sa neuspokoja so „slabou dohodou“ a nebudú Teheránu poskytovať predčasné ústupky. Tvrdý postoj Bieleho domu okamžite vyvolal obrat amerických indexov z historických maxím, hoci globálne ceny ropy zostávajú stále pod tlakom výrazných poklesov.
- Trump nechce slabú dohodu: Americký prezident otvorene vyhlásil, že súčasná podoba dohody ho neuspokojuje a slabú dohodu nepodpíše.
- Biely dom odmieta podmienky Iránu: Washington aktuálne blokuje požiadavky Teheránu – Trump vylúčil zrušenie sankcií výmenou za samotné odovzdanie uránu a oznámil zachovanie kontroly nad zmrazenými miliardami dolárov.
- Indexy odovzdávajú zisky: Práve tvrdý postoj USA schladil rannú eufóriu. Investori si uvedomili, že dohoda má pred sebou stále dlhú cestu, čo stiahlo futures na americké indexy z historických maxím späť k úrovniam blízko otvorenia.
- Ropa zostáva nízko: Napriek Trumpovej jastrabej rétorike ceny ropy Brent a WTI nerastú a stále zaznamenávajú výrazné poklesy o viac ako 3 %. Trh naďalej počíta s tým, že v zákulisí stále prebiehajú intenzívne rozhovory a snahy rýchlo celú vec uzavrieť.
🛢️ Ropa Brent stráca 3 %
US open: Ďalšie rekordy na Wall Street sú v ohrození
Irán naznačil návrat dopravy cez Hormuz, ropa prudko stráca 📉
Zlato aj striebro klesajú 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.