BREAKING: Inflácia v Spojenom kráľovstve klesla viac, ako sa očakávalo 🇬🇧 📉 GBPUSD klesol o 0,2 %

Spojené kráľovstvo – Údaje o inflácii za november:
- CPI: skutočné 3,2 % medziročne; prognóza 3,5 % medziročne; predchádzajúce 3,6 % medziročne;
- CPI: skutočné -0,2 % medzimesačne; prognóza 0,0 % medzimesačne; predchádzajúce 0,4 % medzimesačne;
- Jadrový CPI: skutočné 3,2 % medziročne; prognóza 3,4 % medziročne; predchádzajúce 3,4 % medziročne;
- Jadrový CPI: skutočné -0,2 % medzimesačne; predchádzajúce 0,3 % medzimesačne;
- Jadrový PPI výstup: skutočný 0,0 % medzimesačne; predchádzajúci 0,1 % medzimesačne;
- Jadrový PPI výstup: skutočný 3,5 % medziročne; predchádzajúci 3,6 % medziročne;
- RPI: skutočný -0,4 % medzimesačne; predchádzajúci 0,3 % medzimesačne;
- Jadrový RPI: skutočný 3,7 % medziročne; predchádzajúci 4,2 % medziročne;
- Jadrový RPI: aktuálne -0,5 % medzimesačne; predchádzajúce 0,3 % medzimesačne;
Inflácia CPIH a CPI vo Veľkej Británii v novembri 2025 spomalila, pričom ročná inflácia CPIH dosiahla 3,5 % (z 3,8 %) a inflácia CPI 3,2 % (z 3,6 %). Spomalenie bolo spôsobené hlavne nižšími cenami potravín a nealkoholických nápojov, alkoholu a tabaku, odevov a nákladov na bývanie vlastníkov nehnuteľností. Jadrová inflácia sa mierne zmiernila, čo odzrkadľuje slabší rast cien tovarov a služieb. Ceny základných služieb, ako je vzdelávanie a zdravotná starostlivosť, zostali nezmenené oproti predchádzajúcemu mesiacu.
GBPUSD klesol pod svoj 100-hodinový exponenciálny kĺzavý priemer, keďže údaje zo Spojeného kráľovstva otvorili cestu k obnovenému uvoľňovaniu menovej politiky. Kľúčová úroková sadzba Bank of England sa od augusta drží na úrovni 4 %, čo je aj po nedávnych zníženiach v USA najvyššia úroveň spomedzi rozvinutých ekonomík. Široké straty libry sú spôsobené rozdielnymi očakávaniami v oblasti úrokových sadzieb uprostred všeobecne hawkish tendencie vo väčšine ekonomík G10.
Source: xStation5
