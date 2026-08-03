Kakao zdražuje o 9 %: El Niño a riziko slabej úrody sa vracajú

Futures na kakao prudko zdraželi — cena komodity sa vyšplhala na viac ako 5 500 USD/t, čo predstavuje nárast o 9,3 % za dva obchodné dni. Ide o výrazný pohyb, ktorý však neprichádza z ničoho nič, ale je výsledkom súbehu zostřujúcich sa klimatických rizík, revidovaných výhľadov úrody a pretrvávajúcej štrukturálnej zraniteľnosti ponuky v západnej Afrike.
El Niño ako kľúčový spúšťač
Po prudkej korekcii z krízových maxím roku 2025 futures na kakao v júli opäť prudko vzrástli — trh ženie silné El Niño a obavy z toho, že by mohlo zasiahnut produkciu v sezóne 2026/27. Barry Callebaut, jeden z najväčších svetových spracovateľov kakaa, varuje, že s 80 % pravdepodobnosťou formujúce sa El Niño v priebehu júna–augusta 2026 môže ceny surovín citeľne zdvihnúť. Teplejšie a suchšie podmienky v západnej Afrike počas fázy zakladania hlavnej úrody 2026/27, ktorá začína v októbri, by mohli poškodiť úrodu práve v čase, keď prebytky z predchádzajúcej sezóny teprve vstupujú na trh.
Oslabenie budúcej úrody potvrdzujú terénne prieskumy
Základný problém spočíva v podstatne nižšej tvorbe plodov, než sa očakávalo. Predbežné terénne prieskumy v Pobreží Slonoviny poukazujú na podpriemerné nasadzovanie mladých strukov kakaa, čo je jeden z prvých varovných signálov pre nadchádzajúcu sezónu. Predbežné odhady naznačujú, že Pobrežie Slonoviny by mohlo v sezóne začínajúcej v septembri vyprodukovat približne 1,8 milióna ton, oproti cca 2,2 milióna ton očakávaných v aktuálnej sezóne. Tento schodok je zásadný. Banka Citi dokonca predpovedá globálny deficit kakaa vo výške 56 000 ton v sezóne 2026/27, oproti miernemu prebytku 111 000 ton v sezóne 2025/26, a varuje, že slabé nasadzovanie strukov v hlavnej úrode západnej Afriky by mohlo ponuku ďalej stlačiť.
Štrukturálna zraniteľnosť trhu
Západ Afriky naďalej dominuje globálnej ponuke a rovnaké štrukturálne problémy zostávajú nevyriešené: starnúce stromy, zmeny v rozložení zrážok, choroby, nízke príjmy farmárov a vysoká citlivosť na výkyvy počasia. Jediná zlá úroda alebo logistická porucha dokáže trh znovu veľmi rýchlo utiahnuť. Pretrvávajúce uzavretie Hormuzského prielivu narúša globálne dodávky kakaa — konkrétne obmedzením zásobovania hnojivami, zdražením lodnej dopravy, poistného aj palív, čím rastú náklady importérov.
Graf Kakaa (COCOA, M30)
Zdroj: xStation05
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