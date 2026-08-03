Zlato bojuje o rast. Zmiešané správy z Iránu a jastrabí Fed brzdia kupujúcich

Cena zlata začala nový týždeň miernym rastom, kupujúcim sa však nepodarilo udržať výraznejšie zisky. Trh vyhodnocuje protichodné informácie o možných rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom a zároveň čaká na sériu amerických makroekonomických údajov, ktoré môžu ovplyvniť ďalší postup americkej centrálnej banky.
Zlato sa aktuálne obchoduje okolo 4 050 USD za uncu, približne o 0,20 % vyššie. Počas dňa sa cena dostala až k 4 084 USD, následne však časť rastu odovzdala. Vývoj ukazuje, že investori zatiaľ nie sú pripravení staviť na jednoznačný smer.
Americký prezident Donald Trump počas víkendu uviedol, že zrušil plánovaný útok na Irán a že rokovania medzi oboma stranami sa majú začať v pondelok. Táto správa zvýšila nádeje na upokojenie konfliktu a vyvolala prudký pokles cien ropy. Americká ropa WTI v reakcii oslabila o viac než 7 %.
Lacnejšia ropa zmierňuje bezprostredné obavy z ďalšieho rastu inflácie a tlačí nadol aj výnosy amerických štátnych dlhopisov. To je pre zlato priaznivé, keďže nižšie dlhopisové výnosy znižujú náklady obetovanej príležitosti spojené s držbou aktíva, ktoré neprináša pravidelný úrok.
Rokovania s Iránom zostávajú neisté
Optimizmus trhu však brzdia nejasnosti okolo skutočného stavu diplomatických rozhovorov. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baghaei uviedol, že Teherán v súčasnosti so Spojenými štátmi nerokuje.
Investori preto zostávajú opatrní pri hodnotení pravdepodobnosti rýchlej dohody aj úplného obnovenia dopravy cez Hormuzský prieliv. Pretrvávajúce obmedzenia prepravy zároveň držia ceny ropy nad úrovňami spred začiatku konfliktu.
Kým zostane hlavná prepravná trasa pre ropu z Perzského zálivu čiastočne narušená, podľa trhu nemožno vylúčiť ďalší tlak na ceny energií. To udržiava obavy z vyššej inflácie a podporuje očakávania prísnejšej menovej politiky v USA.
Fed naďalej obmedzuje rastový potenciál zlata
Výhľad amerických úrokových sadzieb zostáva pre zlato hlavnou prekážkou. Prezident newyorského Fedu John Williams uviedol, že súčasné nastavenie menovej politiky je vhodné na návrat inflácie k 2 % cieľu. Zároveň naznačil, že centrálna banka je pripravená zasiahnuť, ak by sa inflácia nevyvíjala požadovaným smerom.
Podľa nástroja CME FedWatch pripisujú obchodníci zvýšeniu úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí pravdepodobnosť približne 65 %. Takto vysoké očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky obmedzujú rast ceny zlata, hoci americký dolár zostáva vo všeobecnosti slabší.
Za oslabením dolára stoja okrem iného zásahy japonských úradov na podporu jenu. Slabšia americká mena je pre zlato zvyčajne pozitívna, tentoraz však jej vplyv vyvažujú vysoké výnosy dlhopisov a obavy z ďalšieho zvýšenia sadzieb.
Trh čaká na americké údaje z trhu práce
Pozornosť investorov sa teraz presúva k americkým ekonomickým štatistikám. Dnes bude zverejnený index aktivity vo výrobnom sektore ISM Manufacturing PMI. V utorok bude nasledovať počet voľných pracovných miest JOLTS a v stredu zmena zamestnanosti podľa agentúry ADP.
Najdôležitejšou udalosťou týždňa bude piatková správa o tvorbe pracovných miest mimo poľnohospodárstva, známa ako Nonfarm Payrolls. Silné dáta by mohli podporiť očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb a dostať zlato pod nový tlak. Slabšie údaje by naopak mohli znížiť jastrabie očakávania a podporiť návrat ceny na vyššie úrovne.
V krátkodobom horizonte tak zlato pravdepodobne zostane citlivé na každý nový signál z Blízkeho východu a na zmeny očakávaní týkajúcich sa menovej politiky Fedu. Kým nebude jasnejší výsledok rokovaní s Iránom a stav amerického trhu práce, cena sa môže pohybovať v širšom pásme okolo psychologickej hranice 4 000 USD.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
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