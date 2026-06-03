BREAKING: ISM v službách nad očakávaniami

15:00 – USA, dáta ISM a továrenských objednávok (apríl/máj)
Dáta ISM (máj)
- Ceny ISM v službách: 71,3 (predchádzajúce: 70,7)
- PMI ISM v službách: 54,5 (očakávanie: 53,7; predchádzajúce: 53,6)
- Zamestnanosť ISM v službách: 47,9 (predchádzajúce: 48,0)
- Podnikateľská aktivita ISM v službách: 57,7 (predchádzajúce: 55,9)
- Nové objednávky ISM v službách: 57,3 (predchádzajúce: 53,5)
Továrenské objednávky (apríl)
- Továrenské objednávky: 4,8 % (očakávanie: 4,6 %; predchádzajúce: 1,8 %)
- Továrenské objednávky bez dopravy: 1,3 % (predchádzajúce: 1,8 %)
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby bez dopravy: 1,1 % (predchádzajúce: 1,1 %)
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby bez obrany: 8,1 % (predchádzajúce: 8,1 %)
Komentár trhu
Dáta vyšli pozitívne pre celkový obraz americkej ekonomickej aktivity, ale zároveň nepriaznivo z pohľadu inflácie a očakávaní rýchleho znižovania úrokových sadzieb.
Kľúčové závery:
- Zrýchlenie sektora služieb: Najdôležitejším údajom bol PMI ISM v službách na úrovni 54,5 bodu, jasne nad očakávaním 53,7 bodu aj predchádzajúcim výsledkom 53,6 bodu. To naznačuje, že americký sektor služieb nielen zostáva v expanzii, ale pravdepodobne zrýchľuje.
- Pretrvávajúci inflačný tlak: Na druhej strane je najproblematickejším prvkom cenový index ISM v službách na úrovni 71,3 bodu, oproti predchádzajúcim 70,7 bodu. Ide o veľmi vysokú úroveň a signál pretrvávajúceho cenového tlaku v službách. Pre Fed je to kľúčové, pretože inflácia v službách býva zvyčajne odolnejšia než inflácia pri tovaroch.
- Silné zložky dopytu: Pri pohľade do detailov správy ISM vyzerajú zložky dopytu robustne. Podnikateľská aktivita vzrástla na 57,7 bodu z 55,9 bodu a nové objednávky sa zvýšili na 57,3 bodu z 53,5 bodu. To je dôležité, pretože to ukazuje, že rast v službách je ťahaný skutočným dopytom, nie iba rastom cien.
- Slabé miesto v zamestnanosti: Slabým článkom zostáva zamestnanosť v službách na úrovni 47,9 bodu, mierne pod predchádzajúcou hodnotou 48,0 bodu.
- Solídne továrenské objednávky: Dáta o priemyselných objednávkach sú tiež solídne. Továrenské objednávky medzimesačne vzrástli o 4,8 %, čím prekonali očakávania 4,6 % aj predchádzajúci výsledok 1,8 %. Za zmienku stojí, že objednávky bez dopravy vzrástli iba o 1,3 % oproti predchádzajúcim 1,8 %. Stále ide o rast, ale po očistení o najvolatilnejšiu kategóriu je slabší.
Napriek týmto výrazným prekvapeniam zostáva reakcia trhu umiernená. EURUSD sa obchoduje v úzkom cenovom kanáli.
Obrázok: EURUSD (M1)
Zdroj: xStation5, 03.06.2026
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