BREAKING: Oracle rastie o 5 % po správach CBS o plánovanej rekordnej investícii do AI z amerického rozpočtu 📈

Americká CBS s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou uviedla, že nová Trumpova vláda plánuje rekordnú investíciu do infraštruktúry umelej inteligencie. Oracle má spolupracovať na projekte „Stargate“ spoločne so spoločnosťami SoftBank a OpenAI. Podľa CBS nový americký prezident tento projekt čoskoro verejne oznámi. Akcie spoločnosti Oracle po týchto správach vzrástli takmer o 6 %. Podrobnosti projektu zatiaľ zostávajú nezverejnené.

Zdroj: xStation5

Celkový sentiment na Wall Street je dnes veľmi silný, najmä v sektore softvéru a polovodičov. Najväčším „porazeným“ dňa je Apple (AAPL.US).

Zdroj: xStation5