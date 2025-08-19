NATGAS klesá o 5 % pre hurikán Erin v Atlantiku a chladné počasie v USA ⛈️

Futures na zemný plyn Henry Hub v USA (NATGAS) dnes oslabujú takmer o 6 % a padajú na najnižšie úrovne za posledných deväť mesiacov. Pokles je spôsobený vysokou produkciou, absenciou predpovedí horúčav v USA a očakávaniami slabšieho dopytu na začiatku septembra. Dodatočným faktorom, ktorý tlačí ceny nadol, je pokles objemov plynu smerujúcich do zariadení na export LNG.
Podľa údajov LSEG vzrástla priemerná ťažba plynu v 48 susediacich štátoch USA v auguste na 108,5 miliardy kubických stôp denne (bcfd), oproti 107,8 bcfd v júli. Predpovede počasia naznačujú, že podmienky zostanú prevažne normálne aj na začiatku septembra, čo je chladnejší výhlaď, než sa pôvodne očakávalo. Horúci začiatok leta ustupuje miernejším podmienkam, zatiaľ čo producenti zvýšili ťažbu.
Zdroj: NOAA
Zásoby plynu v USA sú aktuálne približne o 6 % nad sezónnym priemerom a analytici očakávajú, že zásoby budú v nasledujúcich týždňoch ďalej rásť rýchlejším než obvyklým tempom. Dopyt po plyne by mal podľa prognóz klesnúť zo 110 bcfd tento týždeň na 105,7 bcfd budúci týždeň, čo je revízia smerom nadol oproti pondelkovému výhlaďu.
Na dennej báze sa očakávalo, že dodávky plynu do LNG terminálov vzrastú v utorok na 15,3 bcfd z dvojtýždňového minima 14,2 bcfd v pondelok po obmedzeniach v niekoľkých zariadeniach, vrátane Sabine Pass spoločnosti Cheniere Energy.
Hurikán Erin
Medzitým americké Národné centrum pre hurikány (NHC) predpovedá, že hurikán Erin v Atlantiku, ktorý sa momentálne nachádza pri Bahamách, bude tento týždeň smerovať na sever a potom na východ pozdĺž východného pobrežia USA bez toho, aby dosiahol pevninu.
Erin však môže vo štvrtok priniesť podmienky tropickej búrky a pravdepodobne ochladí teploty na východnom pobreží.
- NHC odhaduje, že Erin má 60 % šancu, že sa počas týždňa zosilní na cyklón pri postupe na západ. Zatiaľ čo hurikány môžu niekedy podporiť ceny plynu tým, že narušia ťažbu v Mexickom zálive, častejšie naopak znižujú dopyt tým, že uzatvárajú LNG exportné zariadenia a prerušujú dodávky elektriny miliónom domácností a podnikov.
- To znižuje spotrebu plynu elektrárňami. Iba asi 2 % celkovej produkcie plynu v USA pochádza z offshore ťažby v Mexickom zálive, zatiaľ čo viac než 40 % americkej elektriny sa vyrába v plynových elektrárňach. Hurikány môžu taktiež prispievať k chladnejším poveternostným vzorcom.
Zdroj: xStation5
