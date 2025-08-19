📉 US100 klesá o 1,4 %

Výpredaj technológií ťahá Wall Street nadol; defenzívne tituly rastú
Korekcia v technologickom sektore nasleduje po solídnych výsledkoch Home Depot, ktoré pridávajú do debaty o budúcom znižovaní sadzieb v USA. Futures na Nasdaq 100 (US100) vedú poklesy, zatiaľ čo US30 a US500 sa držia lepšie vďaka nižšej expozícii voči technologickým akciám. Dnešné straty ťahajú najmä polovodiče a softvérové spoločnosti.
Kľúčové pohyby:
- Nvidia (NVDA.US) klesá o viac než 3 %, podobne Taiwan Semiconductor a Broadcom, ktorého akcie oslabujú takmer o 4 %.
- Intel (INTC.US: +7 %) rastie po tom, čo americká vláda a japonská SoftBank oznámili plány na kúpu kombinovaného 10 % podielu v hodnote približne 2 miliardy USD.
- V softvére akcie Palantiru (PLTR.US) oslabujú takmer o 10 %, pod tlakom sú aj Oracle (ORCL.US) a Applovin (APP.US). Výnimkou je Palo Alto Networks (PANW.US: +4 %), ktoré po zverejnení výsledkov posilňuje.
Futures na Nasdaq 100 dnes klesajú takmer o 1,4 %, pričom RSI sa prepadlo pod 20, čo signalizuje prepredané podmienky. Predajné objemy dominujú už niekoľko hodín. Zdroj: xStation5
Sektorová volatilita v rámci S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Najväčšie zisky zaznamenávajú developeri a sektor spotrebného tovaru dennej potreby. Optimizmus v realitnom sektore podporujú lepšie než očakávané dáta o začatej výstavbe domov a komentáre ministra financií Scotta Bessenta, že znižovanie sadzieb Fedu by malo primárne podporiť trh bývania. Výsledky Home Depot navyše doplnili obraz solídnej dynamiky tržieb u veľkých maloobchodných reťazcov a ich odolnosti voči Trumpovým clám. Napriek tomu, že tržby, predaje aj zisky mierne zaostali za očakávaniami, spoločnosť zachovala svoj výhlaď aj napriek neistotám spojeným s clami a možným koncom obchodného prímeria medzi USA a Čínou. Tento optimizmus by mohol presunúť pozornosť investorov späť k defenzívnym akciám, ktoré zaostávali pre neochvejnú dôveru v technologický sektor. Zisky sú taktiež podporované očakávaniami zníženia sadzieb.
Stále však kombinácia relatívne solídnych makrodát z USA a pretrvávajúcich inflačných rizík — potvrdených posledným indexom PPI, prieskumom Michiganskej univerzity a teraz aj výsledkami maloobchodníkov — môže naznačovať, že Fed sa bude vyhýbať príliš skorému uvoľneniu politiky, a to aj napriek rastúcemu Trumpovmu tlaku na centrálnu banku.
Americké ministerstvo obchodu dnes pridalo ďalších 407 položiek na zoznam ciel a taríf na hliník a oceľ. Dáta ukazujú, že americké firmy spojené s meďou zvyšujú ceny, pričom Trumpove hrozby taríf boli citeľne zmiernené. Výrobcovia káblov profitujú z tejto „cenovej sily“ a ďalšie odvetvia ich môžu nasledovať.
PLTR.US (interval D1)
Akcie Palantiru dnes vedú poklesy medzi veľkými spoločnosťami, keď testujú 50-dňový EMA (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
