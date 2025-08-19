Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street nadol, jen prekonáva meny G10, energia klesá (19.08.2025)

- Wall Street zaznamenáva korekciu spôsobenú výpredajom technologických akcií. Nasdaq (US100: -1,2 %) vedie poklesy, nasleduje Russell 2000 (US2000: -0,75 %) a S&P 500 (US500: -0,5 %), zatiaľ čo Dow Jones (US30) sa obchoduje bez zmeny.
- Palantir (-8,3 %) a hlavní producenti polovodičov (AMD: -5,1 %, Nvidia: -2,9 %, Broadcom: -3,5 %) ťahajú poklesy, s výnimkou Intelu, ktorý posilňuje po správe, že americká vláda a japonská SoftBank plánujú kúpiť 10 % podiel v spoločnosti.
- Francúzska agentúra AFP informovala, že Vladimir Putin počas včerajšieho telefonátu s Donaldom Trumpom navrhol Moskvu ako možné miesto stretnutia s prezidentom Ukrajiny.
- V USA prekvapili dáta o začatej výstavbe domov smerom nahor (1,43 mil. vs. odhad 1,29 mil., predchádzajúce 1,36 mil.), čo podporilo akcie realitného sektora.
- V Kanade inflácia klesla v súlade s očakávaniami na 1,7 % (predchádzajúca 1,9 %), zatiaľ čo jadrová mesačná inflácia sklamala (0,1 % vs. očakávanie 0,4 %, predchádzajúce 0,1 %). Slabnúci rast cien spolu s oslabením trhu práce posúvajú očakávania voči Bank of Canada smerom k obnoveniu znižovania sadzieb (aktuálne 2,75 %; posledné zníženie v marci).
- Napriek počiatočným stratám zakončili európske indexy v pluse, pričom Euro Stoxx 50 (EU50) krátko prekonal kľúčovú úroveň 5500 bodov a dosiahol najlepšiu úroveň od marca. Medzi lídrami rastu boli rakúsky AUT20 (+1,6 %), poľský W20 (+1,05 %), švajčiarsky SUI20 (+0,87 %) a francúzsky FRA40 (+0,84 %), zatiaľ čo futures na DAX (DE40) stagnovali.
- Na FX trhoch zostal dolárový index stabilný. Japonský jen bol najsilnejšou menou G10, posilnil voči USD (USDJPY: -0,25 %). Euro (EURUSD: 1,165) a švajčiarsky frank (USDCHF: 0,807) sa obchodovali bez zmeny, zatiaľ čo kanadský dolár oslabil po dátach CPI (USDCAD: +0,4 %).
- Futures na zemný plyn klesli o viac než 5 % na deväťmesačné minimá pre vysokú produkciu, chladnejšie predpovede počasia v USA a hurikán Erin, ktorý by mohol znížiť dopyt elektrární a ochladiť podmienky na východnom pobreží. OIL oslabil o 1,2 %.
- Futures na kávu vzrástli o viac než 2 % kvôli nepriaznivému počasiu v Brazílii, kde mrazy a nízke teploty poškodzujú produkciu aj kvalitu zŕn, čo zaťažuje výhlaď pre budúcu úrodu.
- Kryptomeny oslabili v súlade s poklesom amerických akcií. Bitcoin klesol k úrovni 113 000 USD, zatiaľ čo Ethereum sa prepadlo pod 4 200 USD. Napriek vyhliadkam na ETF založené na Dogecoine token taktiež oslabil o viac než 5 %.
