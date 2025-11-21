BREAKING: PMI for Euro below expactations! EURUSD under pressure

Kľúčové údaje:
09:15 – Francúzsko
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - november: skutočnosť 47,8 (prognóza 49, predchádzajúca 48,8)
Predbežný PMI v službách - november: skutočnosť 50,8 (prognóza 48,5, predchádzajúca 48)
09:30 – Nemecko
Predbežný PMI vo výrobnom sektore - skutočnosť 48,4 (november: prognóza 49,8, predchádzajúca 49,6)
Predbežný PMI v službách - november: skutočnosť 52,7 (prognóza 54, predchádzajúca 54,6)
10:00 – Eurozóna
Predbežný PMI výrobného sektora - november: skutočnosť 49,7 (prognóza 50,1, predchádzajúca 50)
Predbežný PMI v službách - november: skutočnosť 53,1 (prognóza 52,9, predchádzajúca 53)
Novembrové údaje PMI ukazujú zmiešaný obraz v Európe: priemysel v Nemecku a Francúzsku klesá rýchlejšie, ako sa očakávalo, zatiaľ čo sektor služieb expanduje. Súhrnné ukazovatele eurozóny zostávajú stabilné, ale slabé kľúčové ekonomiky vyvíjajú tlak na pokles eura v súvislosti s očakávaniami možného ďalšieho uvoľňovania menovej politiky ECB.
Zdroj: xStation5
📺 Sledujte XTB livestreamy aj tento týždeň
Telefónica prepúšťa viac ako 5 000 ľudí a znižuje výhľad voľného cash flow
Omnicom a Interpublic spájajú sily. Bude fúzia stačiť na to, aby dohnali technologických gigantov?
Bitcoinová ETF krváca. Novembrové odlevy mieria k rekordu a tlačia cenu nadol
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.