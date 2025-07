BREAKING: PMI v službách zo Spojeného kráľovstva je jednoznačne nižší, než sa očakávalo. GBP po zverejnení klesá

Predbežný PMI pre služby: 51,2 (očakávaných 52,9; predtým 52,8)

Predbežný PMI pre priemyselnú výrobu: 48,2 (očakávaných 48; predtým 47,7)

Britská libra dnes stratila pôdu pod nohami po tom, čo neuspokojivé údaje o britskom PMI za júl signalizovali spomalenie hospodárskeho oživenia krajiny. Hoci PMI v spracovateľskom sektore zaznamenal mierny nárast na 48,2, zostáva v poklese. Väčšie obavy vyvolal kompozitný PMI, ktorý klesol na 51,0, čím nesplnil očakávania a naznačil stratu dynamiky v sektore služieb.

Toto spomalenie poukazuje na zmiernenie rastu produkcie a pokles nových prác. Pre Bank of England je znepokojujúca zrýchľujúca sa inflácia cien vstupov, ktorá naznačuje pretrvávajúce cenové tlaky. Zdôraznenie slabšej situácie v oblasti zamestnanosti, s „prudko zníženým počtom zamestnancov“, by však mohlo v správe podnietiť BOE, aby v auguste znížila sadzby. Ekonómovia navyše očakávajú, že Bank of England má v tomto cykle väčší priestor na znižovanie ako Fed, čo môže byť v strednodobom horizonte pre GBPUSD negatívne.

Agentúra S&P Global zdôraznila, že britská ekonomika „zápasí s expanziou“, pričom rast produkcie naznačuje len 0,1-percentné štvrťročné tempo. Tento pomalý rast a znižovanie počtu pracovných miest pravdepodobne zvýšia tlak na Bank of England, aby uprednostnila stimuláciu rastu pred bezprostrednými obavami z inflácie.