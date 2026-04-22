BREAKING: Prekvapivý rast zásob ropy tlačí na trh napriek silnému poklesu zásob ropných produktov

Americký Úrad pre energetické informácie, EIA, zverejnil svoj týždenný report o stave ropného trhu, ktorý priniesol zmiešaný, ale pre ceny ropy napokon medvedí hlavný výstup. Komerčné zásoby ropy vzrástli o 1 925 tisíc barelov, čo výrazne odporuje trhovému očakávaniu poklesu o 1 200 tisíc barelov. Ide o významný rozpor oproti dátam API zverejneným včera, ktoré naznačovali masívny pokles o 4,4 milióna barelov.
Kľúčové dáta:
- Ropa: +1 925 tisíc barelov (očakávanie: -1 200 tisíc)
- Benzín: -4 570 tisíc barelov (očakávanie: -1 494 tisíc)
- Destiláty: -3 427 tisíc barelov (očakávanie: -2 458 tisíc)
Hoci je rast zásob ropy hlavným prekvapením reportu, celkové zásoby zostávajú len mierne nad päťročným sezónnym priemerom. Treba tiež poznamenať, že americké ministerstvo energetiky ďalej uvoľňuje barely zo Strategických ropných rezerv, SPR, aby udržalo stabilitu trhu. Súčasné tempo týchto uvoľňovaní je však výrazne pomalšie než agresívne zásahy administratívy v roku 2022.
Medvedie vyznenie hlavného údaja o rope bolo čiastočne kompenzované veľmi silnými dátami pri rafinovaných produktoch. Výrazné poklesy zásob benzínu a destilátov, v oboch prípadoch oveľa väčšie, než sa čakalo, ukazujú, že základný dopyt v USA zostáva odolný napriek vysokým cenám a geopolitickému napätiu.
WTI po zverejnení dát zaznamenala len mierny pohyb. Cena sa drží blízko denného maxima, mierne pod 92 USD za barel. Kľúčová rezistencia pre tento benchmark leží v oblasti 94 USD za barel, blízko 38,2 % Fibonacciho retracementu.
Okrem dát o zásobách trh reaguje aj na meniace sa geopolitické titulky. Prezident Donald Trump naznačil, že diplomatické rokovania s Iránom by mohli byť obnovené už tento piatok. Vyhliadka na diplomatický prelom vedie obchodníkov k znižovaniu „geopolitickej rizikovej prémie“, hoci námorná blokáda iránskych prístavov stále zostáva v platnosti. Trh tak teraz vyvažuje silný domáci dopyt po palivách s nádejou na riešenie situácie na Blízkom východe.
Zdroj: xStation5
