US Open: Je čas na pullback?

Po vzore európskych akciových indexov, ktoré sa dnes obchodujú nižšie, otvorili S&P 500 (-0,5 %) a NASDAQ Composite (-0,7 %) v červených číslach. Túto slabosť možno čiastočne pripísať obnovenej eskalácii konfliktu na Blízkom východe, hoci aktivita pred otvorením trhu nenaznačovala, že by sa pre to investorský sentiment výrazne zhoršil.
V posledných hodinách bolo napadnuté letisko v Kuvajte a narušený bol aj vzdušný priestor Bahrajnu. Tieto kroky sú údajne odvetou za americké útoky. Pravdepodobnosť, že obe strany dosiahnu dohodu, ktorá by viedla k trvalému znovuotvoreniu Hormuzského prielivu už v júni, klesá. Trhy aktuálne pripisujú takémuto scenáru približne 20 % šancu na úspech. To vyvoláva ďalší rast cien ropy, pričom WTI sa teraz obchoduje tesne nad 96 USD za barel, čo znamená rast o 10 % od začiatku týždňa.
Medzitým viaceré spoločnosti v širšom AI sektore pokračujú vo víťaznej sérii. Medzi výrazne rastúce tituly patria Intel (+5,9 %), Marvell (+4,4 %), Iren (+3,2 %) a AMD (+1,7 %). Akcie Marvell sú teraz vyššie o viac ako 35 % oproti utorkovému otvoreniu. Rally je čiastočne ťahaná veľmi pochvalnými komentármi generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga. Na pódiu v Tchaj-peji po boku šéfa Marvellu Huang fakticky označil spoločnosť za ďalšiu firmu, ktorej ocenenie dosiahne jeden bilión dolárov.
Obrázok 1: Víťazi a porazení na Nasdaq 100 (03.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 03.06.2026
Napriek tomu sa zdá, že technologický sektor dnes zaťažuje širšie indexy.
Obrázok 2: Výkonnosť sektorov na Nasdaq 100 (03.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 03.06.2026
To však nemení nič na tom, že pozitívny sentiment okolo rozvoja AI bol tento rok pre americký trh viac než len podporným vetrom pre spektakulárne zisky – v podstate bol ich jediným motorom. Podľa analýzy Goldman Sachs je index S&P 500 po vylúčení spoločností zo širšieho AI ekosystému aktuálne bez zmeny oproti začiatku roka. So zahrnutím týchto firiem naopak zažíva jedno z najúspešnejších období za niekoľko desaťročí.
Ďalšie palivo pre prehriate trhy dodáva IPO SpaceX, ktoré sa v posledných dňoch stalo dominantnou témou online debát. Investorské roadshow sa začína tento týždeň a oficiálny obchodný debut je naplánovaný na 12. júna. Spoločnosť chce z trhu získať približne 74 miliárd USD a cieli na ohromujúce celkové ocenenie 1,75 bilióna USD. Dnes nie je veľa pochybností o tom, že pôjde o najväčšie IPO v histórii. Podľa nedávnych správ plánuje SpaceX stanoviť ponukovú cenu na 135 USD za akciu, pričom až 30 % celkového objemu akcií má byť vyhradených pre retailových investorov.
Technická analýza
US100 (D1)
Zdroj: xStation, 03.06.2026
Cena sa naďalej pohybuje v strmom a dynamickom rastúcom kanáli, ktorý vznikol po odraze od miním z konca marca 2026. Po dosiahnutí nových historických maxím cena aktuálne testuje spodnú hranicu tohto kanála a snaží sa udržať túto kľúčovú trendovú líniu. RSI (14) zostáva na zvýšenej úrovni 79,1 bodu, čo potvrdzuje silno prekúpený stav trhu a ospravedlňuje možné ochladenie sentimentu. Hoci strednodobá štruktúra zostáva prirodzene býčia, súčasný tlak na spodné pásmo kanála v kombinácii s výraznou vzdialenosťou medzi cenou a 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA 50, okolo 28 105 bodov) zvyšuje riziko hlbšej korekcie. Ak bude spodná hranica kanála rozhodne prelomená a trh vstúpi do širšej fázy vyberania ziskov, prvým kľúčovým referenčným bodom a cieľovou podporou bude 23,6 % úroveň Fibonacciho retracementu okolo 28 645 bodov.
Správy zo spoločností
- Marvell Technology (MRVL.US): Akcie spoločnosti prudko vzrástli po tom, čo generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang na konferencii na Tchaj-wane naznačil, že Marvell by sa mohol stať „ďalšou biliónovou spoločnosťou“. Nvidia s Marvell úzko spolupracuje na návrhu sieťovej infraštruktúry pre AI.
- GameStop (GME.US): Akcie sa dnes obchodujú takmer o 8 % vyššie po oznámení veľmi silných výsledkov za 1. štvrťrok. Čisté tržby vzrástli o viac ako 100 miliónov USD na 835 miliónov USD, výrazne ťahané zberateľskými kartami, hračkami a zberateľskými predmetmi, ktoré predstavovali 42 % tržieb a zaznamenali výrazný medziročný rast.
- GitLab (GTLB.US): Reakcia trhu na výsledky GitLabu bola menej priaznivá (-5,9 %). Spoločnosť oznámila razantný reštrukturalizačný program nazvaný „Act Two“. Firma prepúšťa približne 350 ľudí, teda 14 % svojej globálnej pracovnej sily, a sťahuje sa z pôsobenia v 22 krajinách. CEO Bill Staples tento krok vysvetlil ako prechod do „éry AI agentov“.
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