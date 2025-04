BREAKING: Putin ponúkol zastavenie ofenzívy na Ukrajine na aktuálnej frontovej línii 🚩 Reakcia ropného trhu

Podľa denníka Financial Times Vladimir Putin ponúkol zastavenie invázie na Ukrajine pozdĺž súčasnej frontovej línie ako súčasť snahy o uzatvorenie mierovej dohody so Spojenými štátmi. Ceny ropy po zverejnení tejto informácie klesajú. Ak by ukrajinská strana takýto scenár prijala, mohlo by to viesť k uvoľneniu sankcií voči ruskej rope, čo by potenciálne zvýšilo globálnu ponuku.

Zdroj: xStation5

