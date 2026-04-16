BREAKING: Ropa sa vracia k 100 USD, pretože predstavitelia krajín Zálivu a Európy očakávajú, že USA budú na dohodu s Iránom potrebovať 6 mesiacov

Predstavitelia arabských krajín Zálivu a európskych štátov odhadujú, že uzavretie mierovej dohody medzi USA a Iránom môže trvať približne šesť mesiacov. Obe strany vyzývajú na predĺženie súčasného prímeria, aby vznikol väčší priestor na rokovania.
- Štáty Perzského zálivu sa stále domnievajú, že Irán usiluje o schopnosť vyvíjať jadrové zbrane, a to napriek nedávnym americko-izraelským úderom.
- Podľa regionálnych predstaviteľov by každá dohoda mala Iránu zabrániť v obohacovaní uránu a zakázať mu balistické rakety dlhého doletu.
- Predstavitelia krajín Zálivu sú z veľkej časti proti obnoveniu bojov a uprednostňujú diplomatické riešenie vedené Spojenými štátmi.
- Jednou z najnaliehavejších požiadaviek je opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, aby sa obnovili energetické toky.
- Predstavitelia v súkromí varovali, že ak vodná cesta zostane uzavretá aj po budúcom mesiaci, môže vzniknúť globálna potravinová kríza.
- Ceny energií môžu ďalej rásť, ak konflikt pretrvá aj po navrhovanom časovom horizonte rokovaní.
Ropa dnes rastie a vracia sa smerom k 100 USD za barel, čo naznačuje, že napätie na energetickom trhu je stále ďaleko od upokojenia.
Denné zhrnutie: Rast cien ropy tlačí na EURUSD, rally na Wall Street pokračuje
📈Rast US100 pokračuje
📌Bitcoin oslabuje napriek silnému sentimentu na Wall Street: Technický pohľad
Silné makrodáta z USA: žiadosti o podporu v nezamestnanosti nižšie, než sa očakávalo, Philly Fed rastie
