Denné zhrnutie: Trhy si dávajú pauzu (03.06.2026)

Stredu zakončujeme poklesmi naprieč takmer všetkými kľúčovými indexmi. Investori po nedávnej spektakulárnej rally realizujú menšiu korekciu. Významnú rolu v tomto kontexte zohrávajú titulky z Blízkeho východu.
Komodity
Sledujeme tretí po sebe idúci deň rastu cien energetických komodít. Cena ropy WTI vzrástla o viac ako 2 % a dostala sa nad 95 USD, zatiaľ čo NATGAS zaznamenal podobné zisky a smeruje k úrovni 5,0 USD.
- Rast cien energií možno do veľkej miery pripísať obnovenej eskalácii na Blízkom východe. Tlak na rast mohol zosilniť aj dnešný report amerického ministerstva energetiky, ktorý ukázal nečakane výrazný pokles zásob ropy až o 8 miliónov barelov. Trh pritom očakával pokles iba o 3 milióny.
Na opačnej strane sa pohybovalo zlato (-1 %) a striebro (-2 %).
- Kľúčovým faktorom bol rast výnosov dlhopisov. Výnosy 10-ročných dlhopisov rástli okrem iného v USA (+1,1 %), Nemecku (+2 %) a Japonsku (+2,3 %).
Geopolitika
Irán zaútočil na letisko v Kuvajte a narušil vzdušný priestor Bahrajnu. Údajne ide o odvetu za ostreľovanie iránskeho tankera americkými silami.
Pravdepodobnosť, že obe strany dosiahnu dohodu o trvalom znovuotvorení Hormuzského prielivu ešte počas júna, klesá. Trhy aktuálne oceňujú pravdepodobnosť takéhoto scenára približne na 20 %.
Akciový trh
To všetko vedie k miernemu ústupu investorov od rizika.
- Zvlášť silno dnes zasiahol pokles európske akciové trhy, vrátane nemeckého DAXu (-1,3 %), ktorý ťahali nadol slabé výkony veľkých spoločností. Poklesy zaznamenali SAP (-4,3 %), Deutsche Bank (-3,7 %), Mercedes-Benz (-3,3 %), Adidas (-3,2 %) a Deutsche Telekom (-2,7 %).
Slabosť však dnes bola viditeľná aj v Spojených štátoch.
- S&P 500 klesol o 0,6 %, zatiaľ čo NASDAQ Composite odpísal 1 %.
- Kľúčovým faktorom bol v tomto kontexte viac ako 3 % pokles akcií NVIDIA. Nižšie zamierili aj Microsoft (-3,8 %), Amazon (-3,1 %) a Palantir (-6,1 %).
Na druhej strane majú dôvod na spokojnosť akcionári Marvell, keďže akcie spoločnosti vzrástli o viac ako 35 % oproti utorkovému otvoreniu a dnes si pripísali 5,3 %. Čiastočne za tým stoja veľmi pochvalné komentáre generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga. Na pódiu v Tchaj-peji po boku šéfa Marvellu Huang označil spoločnosť za ďalšiu firmu, ktorá by mohla dosiahnuť biliónové ocenenie.
Graf 1: Heatmapa víťazov a porazených dňa na americkom trhu (06.03.2026)
Zdroj: xStation, 06.03.2026
Makroekonomické dáta
Dnes boli zverejnené májové ukazovatele ISM PMI v službách. Tieto dáta majú pre trhy druhoradý význam, takže pri absencii výrazného prekvapenia zostáva reakcia investorov obmedzená. Výsledok 54,5 prekonal očakávania, ale nestačil na zvýšenie volatility.
Našu pozornosť priťahuje nečakane vysoký subindex nových objednávok (57,3) a index platených cien (71,3). Ten zodpovedá očakávaniam silnejúcich cenových tlakov a vystúpil na najvyššiu úroveň od roku 2022. Dáta o zamestnanosti medzitým vyšli mierne pod hranicou 50 bodov (47,9), trhy však už netrpezlivo očakávajú piatkový report NFP (Non-Farm Payrolls). Ide o údaj s jednoznačne najväčším potenciálom vyvolať tento týždeň volatilitu.
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