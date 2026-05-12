BREAKING: Senát dal Warshovi zelenú. Trhy sú pre obavy opatrné

Neprišli žiadne prekvapenia ani náhle zvraty. Senát Spojených štátov dnes potvrdil Kevina Warsha do Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, čím mu otvoril cestu k jednej z najdôležitejších pozícií v globálnej finančnej architektúre, a potenciálne aj k úlohe predsedu Fedu. Trhy s týmto scenárom z veľkej časti počítali už vopred, takže samotné rozhodnutie nevyvolalo výraznú reakciu, jeho význam je však zreteľnejší v širšom makroekonomickom a inflačnom kontexte.
Warsh vstupuje do kľúčovej úlohy v čase, keď inflácia CPI v Spojených štátoch opäť zrýchlila a dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2023. To významne mení trhový príbeh, pretože ešte pred niekoľkými mesiacmi boli investori z veľkej časti presvedčení, že sa inflácia stabilne vracia k cieľu a otvára sa priestor na menové uvoľnenie. Tento scenár sa teraz posunul ďalej do budúcnosti a trhy sa znovu musia vyrovnať s rizikom, že úrokové sadzby zostanú vyššie dlhší čas.
Z trhového pohľadu to znamená návrat do prostredia, kde cena peňazí zostáva jedným z hlavných faktorov oceňovania aktív. Vyššia inflácia spolu s potenciálne viac holubičím postojom nového vedenia Fedu môže tlmiť apetít po riziku, najmä v segmentoch najcitlivejších na diskontné sadzby a budúce cash flow, ako sú technologické akcie. V tomto nastavení rastú obavy, že Fed by mohol uvoľniť politiku príliš rýchlo napriek pretrvávajúcim inflačným tlakom, čo by oslabilo dôveryhodnosť dezinflačnej trajektórie.
Ďalším faktorom, ktorý trhy čoraz viac započítavajú, je otázka Warshovej nezávislosti a jeho vzťahu k politickej administratíve. Investori sa obávajú, že by mohol byť náchylnejší prispôsobovať sa očakávaniam Bieleho domu a Donalda Trumpa v rámci rozhodovania Fedu, čo by mohlo oslabiť tradične vysokú mieru nezávislosti centrálnej banky v Spojených štátoch. Takéto riziko ovplyvňuje nielen smer menovej politiky, ale predovšetkým jej predvídateľnosť, ktorá je pre oceňovanie aktív kľúčová.
V tomto kontexte už nie je hlavnou témou len tempo reakcie Fedu na infláciu, ale aj miera autonómie, ktorú si v novom politickom prostredí udrží. Trhy vstupujú do fázy, v ktorej sú makroekonomické dáta, najmä inflácia a očakávania ohľadom úrokových sadzieb, opäť hlavným zdrojom volatility, pričom zmena vedenia Fedu túto dynamiku ešte zosilňuje.
