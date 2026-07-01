BREAKING: Správa o zásobách ropy stále ukazuje pokles. Ropa WTI je najnižšie od konca februára

- Zásoby ropy: Pokles o 3,775 milióna barelov. Tento výsledok je mierne lepší než očakávané 4 milióny barelov, ale lepší než v predchádzajúcom týždni, keď zásoby klesli takmer o 6,1 milióna barelov. Celkové zásoby aktuálne dosahujú 408,359 milióna barelov (pokles o 0,92 %).
- Zásoby benzínu: Pokles o 2,33 milióna barelov (pokles o 1,08 %). Očakával sa pokles o 0,9 milióna barelov, pričom predtým sme zaznamenali nárast o 2,06 milióna barelov.
- Zásoby destilátov: Nárast o 2,48 milióna barelov (nárast o 2,34 %). Očakával sa pokles o 0,8 milióna barelov, pričom predtým bol zaznamenaný nárast o 3,06 milióna barelov.
- Zásoby v hube Cushing: Nárast o 709 tisíc barelov (na úroveň 19,666 milióna barelov). To zmierňuje nedávne obavy, že zásoby v tomto hube by klesli na kritickú úroveň.
- Využitie rafinérií: Medzitýždenný nárast o 0,50 %.
- Dovoz ropy do USA: Pokles o 291 tisíc barelov denne (bpd) na úroveň 5,279 milióna bpd.
Komentár k údajom
Dnešná správa EIA má skôr pozitívny vplyv na ceny, no na trhu s ropou aktuálne stále pozorujeme poklesy v dôsledku pokračujúceho pozitívneho sentimentu ohľadom otvorenia Hormuzského prielivu. Čo stojí v správe za pozornosť?
- Silný dopyt a tlak na pokles zásob ropy: Kľúčovým bodom správy je pokračujúci pokles zásob ropy (-3,775 milióna barelov). Tento pokles podporili dva faktory: zvýšenie aktivity amerických rafinérií (nárast využitia o 0,50 %) a nižší prílev suroviny zo zahraničia (dovoz klesol takmer o 300 tisíc barelov denne). Hlavnú ťarchu poklesov niesol región pobrežia Mexického zálivu, ktorý je srdcom amerického rafinérskeho priemyslu.
- Trh s palivami (benzín vs. destiláty): Veľmi pozitívnym signálom pre spotrebiteľský dopyt je solídny pokles zásob benzínu (o 2,33 milióna barelov), ktorý naznačuje silnú cestovnú sezónu. Na druhej strane trhový optimizmus brzdí nečakane výrazný nárast zásob destilátov (nafta, vykurovací olej) o takmer 2,5 milióna barelov, čo môže naznačovať mierne spomalenie v priemysle alebo v sektore ťažkej dopravy. Stojí za zmienku, že crack spready na trhu zostávajú na vysokej úrovni.
- Hub Cushing: Mierne medvedím faktorom je aj nárast zásob v kľúčovom vyrovnávacom hube Cushing o 709 tisíc barelov, čo ukazuje, že fyzická dostupnosť ropy v dodacom mieste futures kontraktov na WTI sa mierne zlepšila.
Zásoby pokračujú v hlbokom poklese. Pozorujeme aj ďalší pokles SPR. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Crack Spread už dosahuje nedávne lokálne maximá, čo môže naznačovať vysoký dopyt po palivách alebo ich nedostatok. Takto výrazné divergencie sú extrémne zriedkavé. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa WTI dnes klesá na nové minimum od začiatku vojny a nachádza sa len 1,5 % nad februárovým záverom. Zdroj: xStation5
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