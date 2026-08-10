🚨Ukrajina zasiahla ďalšie ruské ropné centrum. Útok v Tatarstane si vyžiadal obete💣

- Ukrajinské drony zasiahli významné ruské ropné centrum Nižnekamsk v Tatársku
- V meste sa nachádza rafinéria TANECO, ktorá ročne spracuje približne 17 miliónov ton ropy
- Útoky na ruské rafinérie zvyšujú riziko výpadkov produkcie benzínu a nafty
- Reakcia ropy zostáva utlmená - Brent sa drží okolo 85 USD a WTI pri 79,5 USD za barel
- Trh zatiaľ útok nevníma ako výrazné riziko pre globálnu ponuku ropy, keďže zasiahnutá bola rafinérska infraštruktúra, nie samotná ťažba
- Ukrajinské drony zasiahli významné ruské ropné centrum Nižnekamsk v Tatársku
- V meste sa nachádza rafinéria TANECO, ktorá ročne spracuje približne 17 miliónov ton ropy
- Útoky na ruské rafinérie zvyšujú riziko výpadkov produkcie benzínu a nafty
- Reakcia ropy zostáva utlmená - Brent sa drží okolo 85 USD a WTI pri 79,5 USD za barel
- Trh zatiaľ útok nevníma ako výrazné riziko pre globálnu ponuku ropy, keďže zasiahnutá bola rafinérska infraštruktúra, nie samotná ťažba
Ukrajinské drony v pondelok podnikli rozsiahly útok na ruské mesto Nižnekamsk v Tatársku, ktoré patrí medzi významné centrá ruského ropného a petrochemického priemyslu. Podľa miestnych úradov si útok vyžiadal 13 obetí a 38 zranených. Zasiahnuté boli priemyselné aj civilné objekty. Nižnekamsk sa pritom nachádza približne 1 200 kilometrov od ukrajinských hraníc. V meste sa nachádza rafinéria TANECO spoločnosti Tatneft, ktorá patrí medzi významné ruské spracovateľské závody. V roku 2024 spracovala približne 17 miliónov ton ropy a vyprodukovala 2,7 milióna ton benzínu a 8,5 milióna ton nafty. Zábery z pondelkového útoku zachytávali dym stúpajúci z areálu rafinérie. Závod sa terčom ukrajinských dronov stal už v minulosti.
Najnovší útok zapadá do série zásahov proti ruskej energetickej infraštruktúre. Ukrajina v posledných mesiacoch opakovane útočí na rafinérie, ropné sklady a ďalšie zariadenia hlboko na ruskom území. Útoky už obmedzili časť ruských rafinérskych kapacít a prispeli k problémom s dostupnosťou palív na domácom trhu. Počas prvých piatich mesiacov roka zasiahli ukrajinské drony najmenej 16 ruských rafinérií a dočasne vyradili kapacitu približne 700-tisíc barelov denne. V máji bola úplne alebo čiastočne obmedzená prevádzka rafinérií predstavujúcich približne štvrtinu celkovej ruskej rafinérskej kapacity.
Z pohľadu komoditných trhov predstavujú útoky riziko najmä pre ponuku ropných produktov. Dlhšie odstávky rafinérií môžu obmedziť produkciu a ruský export benzínu a nafty, čo môže vytvárať tlak na ceny palív a rafinérske marže aj mimo Ruska. Vplyv na samotnú cenu ropy je však menej jednoznačný. Poškodenie rafinérií totiž automaticky neznamená pokles ruskej ťažby. Ak Rusko nedokáže časť vyťaženej ropy spracovať doma, môže väčšie množstvo surovej ropy presmerovať na export. Rusku sa navyše v minulosti darilo časť výpadkov kompenzovať využívaním voľných kapacít v ostatných rafinériách. Pre trhy tak bude kľúčový najmä rozsah poškodenia TANECO a dĺžka prípadnej odstávky. Pokračovanie útokov na ruské rafinérie by mohlo ďalej znižžovať dostupnosť nafty a ďalších ropných produktov, zatiaľ čo vplyv na globálnu ponuku samotnej ropy zostáva zatiaľ obmedzenejší.
Reakcia ropy na útok bola zatiaľ pomerne utlmená a na trhu nedošlo k výraznejšiemu cenovému pohybu. Brent sa obchoduje v okolí 85 USD za barel a WTI približne pri 79,5 USD, pričom oba benchmarky skôr pokračujú v zotavovaní z prepadu zo začiatku minulého týždňa. Trh tak útok zatiaľ nevníma ako významné riziko pre globálnu ponuku ropy, keďže zasiahnutá bola predovšetkým rafinérska infraštruktúra a nie samotná ťažba či export surovej ropy.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, H1)
Zdroj: xStation5
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