BREAKING: Trump opäť zavádza blokádu prielivu a oznamuje 20 % „mýto“ na dopravu prechádzajúcu touto trasou 🚢

Ceny ropy reagovali na Trumpovo vyhlásenie o obnovení „iránskej blokády“ a novej úlohe USA ako plateného „strážcu“ Hormuzského prielivu náhlym a prudkým rastom. Trh okamžite ocenil geopolitické riziko, hoci samotný tok tovaru má byť formálne zachovaný.
Čo Trump povedal
Americký prezident na Truth Social oznámil, že Hormuzský prieliv „je a zostane otvorený, s Iránom aj bez neho“, pričom obnovil blokádu zameranú výhradne na iránske lode a zákazníkov. Novinka sa týka modelu financovania – USA majú byť teraz formálnym „strážcom Hormuzského prielivu“ a výmenou za ochranu budú vyberať poplatok vo výške 20 % z hodnoty všetkého nákladu prepravovaného prielivom.
Reakcia trhu s ropou
Graf CFD na OIL v časovom rámci M5 ukazuje klasický „news spike“ – sviečka prudko vystrelila nahor z oblasti okolo 78,3 USD na 79,85 USD a takmer jedným pohybom prerazila všetky tri EMA (50/100/200). RSI (14) vyskočilo na 72,2 a vstúpilo do prekúpeného pásma, čo potvrdzuje, že pohyb bol veľmi rýchly a emotívny – typický pre reakciu na geopolitické správy.
Stojí za to mať na pamäti kontext posledných mesiacov – trh už na Trumpove vyjadrenia týkajúce sa Hormuzského prielivu reagoval podobne mnohokrát. Napríklad v apríli ropa WTI vyskočila o 8 % nad 104 USD po oznámení blokády iránskych prístavov a v júli Brent testoval hranicu 80 USD po tom, čo bolo porušené prímerie s Iránom. História ukazuje, že takéto pohyby bývajú krátkodobé, ak skutočný tok ropy prielivom nie je naozaj narušený.
Prečo je to dôležité pre trh?
- Hormuzský prieliv predstavuje približne 20 % globálneho obchodu s ropou, takže aj hypotetické riziko pre jeho priechodnosť zvyšuje neistotnú prémiu v cene.
- Toto nové opatrenie – 20 % „mýto“ na náklad – vytvára precedens, ktorý by mohol zvýšiť logistické náklady a sadzby za prepravu. Trh to čiastočne oceňuje ako rast nákladov na prepravu ropy, nielen ako riziko pre dodávky.
- Kľúčovou otázkou pre ďalší vývoj je, či Irán prijme rolu „vylúčeného“ hráča bez vojenskej reakcie, alebo či to bude vnímať ako ďalšiu eskaláciu a podnikne v regióne odvetné kroky.
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