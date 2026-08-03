Krypto novinky: Coldcard čelí masívnemu útoku, Trump Media predáva Bitcoin a Strategy ponecháva dividendu na 12 %

Kryptomenový trh dnes ovládla predovšetkým bezpečnostná kríza okolo hardvérových peňaženiek Coldcard, ktorá podľa dostupných informácií súvisí s päť rokov starou chybou pri generovaní seed fráz. Investori sa zároveň zamerali na dividendovú politiku spoločnosti Strategy, ďalšie presuny Bitcoinu zo strany Trump Media, pokračujúci odliv stablecoinov z Južnej Kórey a právny spor okolo memecoinu vytvoreného bývalým zamestnancom BNB Chain.
Coldcard odhalil slabinu celého trhu hardvérových peňaženiek
- Bezpečnostný riaditeľ burzy Kraken, Nick Percoco, označil incident za varovanie pre celé odvetvie. Podľa neho problém nespočíva iba v jednej chybnej implementácii, ale aj v nedostatočnom nezávislom testovaní hardvérových peňaženiek.
- Výrobcovia síce môžu deklarovať, že ich zariadenia využívajú bezpečný zdroj náhodnosti, používatelia však často nemajú možnosť overiť si, či produkčný firmvér skutočne používa schválený postup. Práve generovanie seedu pritom predstavuje jednu z najkritickejších častí celého systému.
- Percoco preto vyzval na zavedenie nezávislého laboratórneho overovania, ktoré by kontrolovalo nielen zdrojový kód, ale aj skutočné správanie finálnych zariadení. Podobné požiadavky už dlhodobo platia napríklad pre platobné terminály alebo kryptografické moduly využívané štátnymi inštitúciami.
- Ďalšia vlna podozrivých transakcií podľa Galaxy Research zasiahla až 709 adries a presunula približne 448,7 BTC. Výskumníci zaznamenali výrazne vyšší počet výberov než za bežných podmienok, pričom útočníci často vytvárali pre každú obeť novú cieľovú adresu.
- Niektoré transakcie sa stále nachádzali v mempoole. Používatelia, ktorí ešte disponovali príslušnými privátnymi kľúčmi, tak teoreticky mohli odoslať konkurenčnú transakciu s vyšším poplatkom a presunúť prostriedky do bezpečnejšej peňaženky.
Menší držitelia presúvajú Bitcoin najrýchlejšie od pádu FTX
- Incident vyvolal prudký nárast malých bitcoinových prevodov. Denný objem transakcií pod 1 BTC dosiahol približne 39 600 BTC, čo je najvyššia hodnota od novembra 2022, keď skrachovala burza FTX.
- Tento vývoj naznačuje, že drobní držitelia začali preventívne presúvať prostriedky z potenciálne ohrozených adries. Udalosť zároveň opäť otvorila diskusiu o tom, či je vlastná správa kryptomien skutočne bezpečnejšia než využívanie regulovaných tretích strán.
- Zástancovia self-custody upozorňujú, že problém sa týka konkrétneho výrobcu a jeho implementácie, nie samotného princípu vlastnej správy. Oponenti naopak argumentujú, že pre bežných používateľov môžu byť regulované burzy alebo bitcoinové ETF jednoduchšou a menej rizikovou alternatívou.
Strategy ponecháva dividendový výnos STRC na 12 %
- Spoločnosť Strategy oznámila, že dividendová sadzba preferenčných akcií STRC zostane v auguste na úrovni 12 %. K zvýšeniu nedôjde napriek tomu, že sa akcie obchodujú pod nominálnou hodnotou 100 USD.
- Akcie STRC uzavreli piatkové obchodovanie na úrovni 89,46 USD. Za celý mesiac síce posilnili o 5,42 %, naďalej však zostávajú výrazne pod nominálnou hodnotou. August bude zároveň druhým mesiacom, keď bude dividenda vyplácaná dvakrát mesačne.
- Výkonný predseda Michael Saylor zároveň naznačil, že Strategy môže pripravovať ďalšiu zmenu svojej bitcoinovej pokladnice. Jeho príspevok na sociálnych sieťach opäť obsahoval prehľad predchádzajúcich nákupov Bitcoinu, čo trh často interpretuje ako predzvesť ďalšej akvizície.
Trump Media presúva ďalšie Bitcoiny
- Ďalšou významnou udalosťou bol prevod 2 628 BTC v hodnote približne 165 mil. USD zo strany Trump Media & Technology Group na platformu Crypto.com. Blockchainová analytická spoločnosť Lookonchain túto operáciu vyhodnotila ako ďalší predaj časti firemných rezerv.
- Trump Media mala pôvodne nakúpiť približne 11 542 BTC za priemernú cenu 118 522 USD. Počas posledných siedmich mesiacov podľa analýzy predala približne 7 281 BTC za priemernú cenu okolo 74 855 USD.
- Zostávajúca držba spoločnosti mala v čase zverejnenia predstavovať približne 4 261 BTC v hodnote takmer 270 mil. USD. Ak sú odhady nákupných a predajných cien správne, spoločnosť realizovala významnú časť predajov výrazne pod pôvodnou obstarávacou cenou.
- K prevodom došlo v čase, keď Trump Media spustila platenú dátovú službu Truth API, ktorá má poskytovať rýchly prístup k príspevkom z platformy Truth Social. Cena služby môže podľa dostupných informácií dosahovať až 100 000 USD mesačne.
Z Južnej Kórey odtiekli stablecoiny za 367 miliónov USD
- Južná Kórea zaznamenala v júni čistý odliv stablecoinov na zahraničné burzy vo výške približne 367 mil. USD. Išlo už o 18. mesiac po sebe, keď objem odchádzajúcich prevodov prevýšil prichádzajúce transakcie.
- Päť najväčších juhokórejských kryptomenových búrz odoslalo do zahraničia stablecoiny v hodnote približne 1,81 mld. USD, zatiaľ čo zo zahraničných platforiem prijalo približne 1,44 mld. USD.
- Investori podľa miestnych médií presúvajú prostriedky predovšetkým kvôli prístupu k produktom, ktoré sú na domácom trhu obmedzené alebo úplne chýbajú. Ide najmä o zahraničné deriváty, tokenizované reálne aktíva, decentralizované financie a staking.
- Regulátori preto zvažujú prísnejší dohľad nad cezhraničnými prevodmi. Súčasťou návrhov je rozšírenie pravidla Travel Rule aj na transakcie pod 1 milión wonov, teda približne 650 USD, a tvrdší postup voči neregistrovaným zahraničným burzám.
BNB Chain žaluje bývalého zamestnanca kvôli memecoinu
- BNB Chain oznámil začatie právnych krokov proti bývalému zamestnancovi, ktorý mal neoprávnene použiť seed frázu k peňaženke vytvorenej pôvodne pre výučbové video. Prostredníctvom tejto adresy mal následne vytvoriť memecoin Asteroid Shiba.
- Podľa spoločnosti Lookonchain nakúpili štyri novovytvorené peňaženky približne 79,67 % celkovej ponuky tokenu. Neskôr mali predať významnú časť držených tokenov za 1 103 BNB, ktorých hodnota v čase transakcie predstavovala približne 638 000 USD.
- BNB Chain zdôraznil, že token nevytvoril, neschválil ani nepropagoval a nad použitou peňaženkou nemal žiadnu kontrolu. Prípad opäť ukazuje, aké dôležité je po odchode zamestnancov okamžite zrušiť ich prístupy k seed frázam, interným peňaženkám aj ďalším citlivým systémom.
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