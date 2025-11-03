BREAKING: Údaje PMI z európskych krajín boli v súlade s očakávaniami 🔎

09:15, Španielsko – údaje PMI za október:
- HCOB Španielsko – PMI vo výrobe: skutočné 52,1; prognóza 51,8; predchádzajúce 51,5;
09:30, Švajčiarsko – údaje PMI za október:
- procure.ch – PMI vo výrobe: skutočné 48,2; prognóza 47,7; predchádzajúce 46,3;
09:45, Taliansko – údaje PMI za október:
- HCOB Taliansko PMI pre výrobný sektor: skutočné 49,9; prognóza 49,3; predchádzajúce 49,0;
09:50, Francúzsko – údaje PMI za október:
- HCOB Francúzsko PMI pre výrobný sektor: skutočné 48,8; prognóza 48,3; predchádzajúce 48,3;
09:55, Nemecko – Údaje PMI za október:
- HCOB Nemecko PMI pre výrobný sektor: skutočné 49,6; prognóza 49,6; predchádzajúce 49,6;
10:00, Eurozóna – Údaje PMI za október:
- HCOB Eurozóna PMI pre výrobný sektor: skutočné 50,0; prognóza 50,0; predchádzajúce 50,0;
Súhrn PMI pre európsky výrobný sektor – október
Nálada vo výrobnom sektore v Európe zostala v októbri zmiešaná, s neistými náznakmi stabilizácie, ale bez výrazného oživenia. Celkový PMI pre výrobný sektor eurozóny bol potvrdený na úrovni 50,0, čo zodpovedá predbežnému odhadu a znamená návrat k prahu rastu po prvýkrát za niekoľko mesiacov. Produkcia naďalej mierne rástla, hoci dopyt zostal slabý a pokračovalo znižovanie počtu pracovných miest, čo poukazuje na krehkú situáciu v hlavných ekonomikách.
Nemecko zaznamenalo PMI na úrovni 49,6, čo je rovnaká hodnota ako predbežný odhad a tesne pod hranicou expanzie. Produkcia opäť vzrástla, najmä vďaka investičným tovarom, ale nové objednávky a vývoz zostali na nízkej úrovni. Firmy naďalej znižovali počet zamestnancov a zásoby v dôsledku slabého dopytu a tlakov na náklady.
Francúzsko zostalo v recesii s hodnotou 48,8, keďže politická nestabilita a slabý dopyt ovplyvnili produkciu. Výrobcovia naďalej znižovali ceny, aby zostali konkurencieschopní, a dôvera zostala výrazne slabá.
Taliansko sa s hodnotou 49,9, čo je najlepšie výsledok za viac ako rok, najviac priblížilo stabilizácii. Produkcia a dôvera sa zlepšili, čo naznačuje, že sektor sa môže blížiť k bodu zlomu, hoci firmy stále hlásili mierny pokles dopytu a tlak na marže v dôsledku zliav.
Španielsko zostalo najúspešnejšou krajinou regiónu, pričom PMI vzrástol na 52,1, podporený silnou produkciou a novými objednávkami. Nábor zamestnancov sa však spomalil a export oslabol, čiastočne v dôsledku slabšieho dopytu zo strany Francúzska.
Švajčiarsko, hoci je mimo eurozóny, pokračovalo v zlepšovaní s PMI na úrovni 48,2 (nárast z 46,3). Sektor zostáva pod tlakom globálneho protekcionizmu, ale od polovice roka 2023 sa postupne zotavuje.
Celkovo európsky výrobný sektor vykazuje po dlhodobom poklese prvé známky stabilizácie. Rast v južných ekonomikách, ako je Španielsko, kontrastuje s pretrvávajúcou slabosťou v kľúčových krajinách, ako je Nemecko a Francúzsko. Pretrvávajúce znižovanie počtu pracovných miest, slabý dopyt a vonkajšie nepriaznivé vplyvy naďalej brzdia dynamiku, v dôsledku čoho je oživenie eurozóny krehké, ale pomaly sa zlepšuje. EURUSD klesá, ale tlak na predaj nie je vyvolaný údajmi PMI.
Venezuela: Čo by znamenala zmena moci pre ceny ropy?
Akcia týždňa – Comcast Corp (06.11.2025)
US Open: US100 stráca 1 % v dôsledku výpredaja akcií polovodičových a softvérových spoločností📉
Rheinmetall po výsledkoch: Investori vítajú prudký rast tržieb a investícií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.