BREAKING: USD bez výraznejšej reakcie po nižších ako očakávaných údajoch Leading Economic Index

16:00 - USA - Zmena Leading Index MoM (september): skutočnosť -0,5 % vs. odhad -0,3 %, predchádzajúca hodnota -0,2 % (revidované na -0,3 %)



Leading Economic Index (LEI) americkej Conference Board klesol v septembri 2024 o 0,5 % na 99,7, po poklese o 0,3 % v auguste. LEI klesol o 2,6 % počas šiestich mesiacov od marca do septembra 2024. K poklesu prispeli slabšie objednávky v továrňach, inverzia výnosovej krivky, pokles stavebných povolení a vlažný spotrebiteľský výhľad. Coincident Economic Index (CEI) mierne vzrástol o 0,1 % v septembri na 112,9, pričom pozitívne príspevky z počtu zamestnaní, osobných príjmov a predajov v oblasti obchodu a výroby kompenzovali pokles priemyselnej produkcie. Lagging Economic Index (LAG) klesol o 0,3 % na 118,9 v septembri. Pokračujúca slabosť LEI signalizuje neistotu pre hospodársku aktivitu, pričom Conference Board očakáva mierny rast na konci roku 2024 a začiatkom roku 2025. Tlačová správa poznamenáva, že LEI v septembri opäť signalizoval recesiu, no ekonomika môže iba spomaliť. Je potrebné si všimnúť, že skutočná zmena US Leading Index MoM za september bola -0,2 %, čo je lepšie ako odhadovaných -0,3 % a nezmenená oproti predchádzajúcemu mesiacu (-0,2 %).

EURUSD reagoval na zverejnenie údajov tlmene. Spočiatku USD mierne posilnil, no neskôr oslabil voči euru. V súčasnosti zostáva EURUSD v klesajúcom trende, ktorý začal v októbri, pričom prevláda medvedí sentiment napriek krátkym chvíľam posilnenia eura. Technické indikátory naďalej signalizujú slabosť, čo zodpovedá širšiemu klesajúcemu trendu.

Zdroj: xStation