BREAKING: USD po tlačovej konferencii FOMC prehlbuje zisky na 0,8 % 📈

FOMC dnes podľa očakávaní jednomyseľne ponechal úrokové sadzby bez zmeny na úrovni 3,50–3,75 %.
Americký dolár po rozhodnutí najskôr prudko oslabil (-0,4 % voči hlavným menám), rovnako ako hlavné americké akciové indexy (S&P 500 strácal približne 0,5 %). Hlavným dôvodom bol výrazne jastrabí Dot Plot, teda projekcia budúceho vývoja úrokových sadzieb členov FOMC.
Obrázok 1: Dot Plot FOMC (2026–2028+)
Zdroj: FOMC, 17.06.2026
Prvá tlačová konferencia Kevina Warsha už prebieha.
Jeho doterajšie vystúpenie zatiaľ nepôsobí výrazne holubičím dojmom, čo umožňuje americkému doláru udržať si zisky získané po zverejnení prekvapivo jastrabieho Dot Plotu.
Na konferencii zaznelo pomerne veľké množstvo informácií, no pravdepodobne si na podobný štýl komunikácie nebudeme môcť zvyknúť. Nový predseda totiž zdôraznil, že Fed upúšťa od poskytovania forward guidance, teda explicitných usmernení ohľadom budúceho vývoja menovej politiky.
Postupne sa však začínajú objavovať aj mierne holubičie náznaky. Warsh napríklad uviedol, že dopady menovej politiky nie sú naprieč ekonomikou rovnomerné – zatiaľ čo trh s bývaním zostáva pod tlakom, finančný sektor obmedzenia nepociťuje v rovnakej miere.
Podľa jeho slov sa FOMC zároveň „necíti byť viazaný vlastnými projekciami úrokových sadzieb“ a upozornil na to, že časť používaných dát môže byť zastaraná. Nový predseda taktiež uviedol, že je otvorený využívaniu „nových zdrojov dát“, čo môže vyvolávať určité otázky ohľadom budúceho rozhodovacieho procesu Fedu.
Warsh zároveň zdôraznil, že neverí v nutnosť voľby medzi bojom proti inflácii a podporou zamestnanosti.
Americké akciové indexy po jeho vystúpení časť predchádzajúcich strát vymazali. Výnosy amerických štátnych dlhopisov však naďalej rastú a dolár ďalej posilňuje.
Investori zatiaľ konferenciu vnímajú ako mierne holubičiu, zároveň však pravdepodobne nepovažujú osobné názory Kevina Warsha za príliš vplyvné v rámci celého výboru FOMC – aspoň zatiaľ.
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