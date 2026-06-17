BREAKING: Výrazný pokles zásob ropy, Brent sa vracia nad 80 USD 🛢️

16:30 – EIA, zmena zásob ropy v USA:
- Zásoby ropy: -8,26 mil. barelov (očak.: -3,0 mil.; predchádzajúce: -7,23 mil.)
- Zásoby benzínu: -0,91 mil. barelov (očak.: -1,4 mil.; predchádzajúce: +0,19 mil.)
- Zásoby destilátov: +0,95 mil. barelov (očak.: -0,2 mil.; predchádzajúce: -0,2 mil.)
Zverejnené dáta predstavujú krátkodobý rastový impulz pre ceny ropy. Kľúčovým signálom je kombinácia výrazného poklesu dovozu ropy a veľmi vysokého využitia rafinérskych kapacít, čo viedlo k prudkému poklesu komerčných zásob.
Americká zásobná rezerva sa stáva kriticky nízkou v čase, keď trh už do veľkej miery započítava najoptimistickejšie scenáre týkajúce sa konfliktu medzi USA a Iránom.
Výrazný pokles zásob je výsledkom prudkého zníženia dovozu ropy o 754 tisíc barelov denne a silnej aktivity rafinérií. Spracovanie ropy vzrástlo na 17,2 milióna barelov denne a využitie rafinérskych kapacít dosiahlo 96,7 %.
Komerčné zásoby ropy v USA bez započítania Strategickej ropnej rezervy (SPR) klesli o 8,3 milióna barelov na 418,2 milióna barelov, čo je približne o 6 % menej ako päťročný priemer.
- Zásoby benzínu klesli o 0,9 milióna barelov a taktiež sa nachádzajú približne 6 % pod päťročným priemerom.
- Zásoby destilátov vzrástli o 1 milión barelov, napriek tomu však zostávajú o 13 % pod päťročným priemerom.
- Celkové zásoby ropy vrátane SPR sa znížili o 17,2 milióna barelov, pričom samotná strategická rezerva klesla o 8,9 milióna barelov. Hoci ide o výrazný pokles, väčšina tohto zníženia nie je výsledkom bežných trhových faktorov.
- Pokles komerčných zásob ropy bol najvýraznejší v dvoch kľúčových regiónoch – na pobreží Mexického zálivu (pokles približne o 4,8 milióna barelov) a na Stredozápade USA (pokles približne o 4,5 milióna barelov).
EIA zároveň predpokladá, že Hormuzský prieliv zostane v krátkodobom horizonte fakticky uzavretý a tankerová doprava sa začne postupne obnovovať až od 3. štvrťroka 2026. Plná normalizácia produkcie a prepravných tokov môže podľa agentúry trvať až do roku 2027.
Agentúra zároveň odhaduje výrazný pokles globálnych zásob v 2. a 3. štvrťroku 2026 a zníženie zásob krajín OECD na najnižšiu úroveň od roku 2003.
OIL (D1)
The RSI on oil contracts is currently in extreme overbought territory (around 30). Price bounced off the 78.6% Fibonacci level and may attempt to move back above the 200 EMA. If sellers shift into consolidation around these levels, the next target could be around $87. Source: xStation5.
Očakávajme pokles cien pohonných hmôt v nasledujúcich dňoch
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