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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
13:11 · 31. júla 2026

Krypto novinky: Bezpečnostné hrozby, miliardové straty a nový boj o reguláciu 🚨

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu prinieslo kombináciu dôležitých bezpečnostných upozornení, regulačných noviniek aj pokračujúceho záujmu veľkých inštitúcií o digitálne aktíva. Pozornosť vzbudilo najmä varovanie výrobcu hardvérových peňaženiek Coldcard, nové návrhy na úpravu americkej kryptoregulácie a ďalšie kroky spoločností Samsung a Strategy.

Coinkite varuje používateľov Coldcard Mk3

  • Výrobca hardvérových peňaženiek Coinkite upozornil používateľov zariadenia Coldcard Mk3, že peňaženky vytvorené pomocou určitých verzií firmvéru môžu byť potenciálne ohrozené. Spoločnosť odporučila preventívne previesť prostriedky do novovytvorenej peňaženky s bezpečným seedom.
  • Varovanie prichádza po tom, ako bezpečnostní experti začali analyzovať neobjasnený presun približne 594 BTC, ktorého príčina zatiaľ nebola potvrdená. Coinkite zároveň zdôraznil, že používatelia využívajúci BIP-39 passphrase čelia iba minimálnemu riziku.

Schumer navrhuje nový úrad pre Trumpove kryptomenové aktivity

  • Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer predstavil návrh zákona na vytvorenie federálneho Úradu pre boj proti korupcii. Ten by mal okrem iného dohliadať na finančné záujmy prezidenta Donalda Trumpa.
  • Demokrati upozorňujú najmä na Trumpove príjmy z kryptomien a možné konflikty záujmov pri prerokúvaní zákona CLARITY Act. Návrh však čaká zložitá cesta Kongresom, v ktorom majú republikáni väčšinu.

Samsung rozširuje aktivity vo svete stablecoinov

  • Spoločnosť Samsung SDS, technologická divízia skupiny Samsung, rokuje s prevádzkovateľom burzy Upbit o spolupráci na infraštruktúre pre stablecoiny, digitálne aktíva a platobné systémy využívajúce umelú inteligenciu.
  • Firma uviedla, že už disponuje skúsenosťami s tokenizovanými cennými papiermi aj s celým procesom vydávania a vyrovnania stablecoinov. Partnerstvo má posilniť jej pozíciu na rýchlo rastúcom trhu digitálnych finančných služieb.

Majstrovstvá sveta priniesli blockchainovým predikciám rekordné objemy

  • Podľa spoločnosti Chainalysis vygenerovali majstrovstvá sveta vo futbale 2026 na blockchainových predikčných trhoch objem presahujúci 20 mld. USD.
  • Súčasne sa zobchodovali digitálne zberateľské predmety v hodnote približne 24 mil. USD a blockchainové peňaženky využilo viac než 400 tis. používateľov. Podiel nelegálnych aktivít pritom zostal pod hranicou 1 %, čo naznačuje rastúcu vyspelosť tohto segmentu.

Strategy vykázala stratu viac než 8 miliárd dolárov

  • Spoločnosť Strategy oznámila za druhý štvrťrok čistú stratu 8,22 mld. USD, spôsobenú najmä nerealizovanými stratami z držby Bitcoinu počas poklesu jeho ceny.
  • Firma však naďalej patrí medzi najväčších korporátnych držiteľov Bitcoinu s celkovým objemom 843 775 BTC. Zároveň vytvorila rezervu vo výške 3,75 mld. USD, ktorá má pokryť budúce dividendové a úrokové záväzky.

Bhután pokračuje v budovaní bitcoinovej stratégie

  • Špeciálna ekonomická zóna Gelephu Mindfulness City v Bhutáne poverila kanadskú spoločnosť 3iQ správou časti svojej bitcoinovej rezervy.
  • Partnerstvo má podporiť vznik regionálneho centra pre správu digitálnych aktív, vzdelávanie odborníkov a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry zameranej na kryptomeny.

Wintermute: Ďalšia altseason bude pravdepodobne selektívnejšia

  • Podľa spoločnosti Wintermute bude ďalšia rastová vlna altcoinov výrazne odlišná od predchádzajúcich cyklov.
  • Inštitucionálni investori čoraz viac sústreďujú kapitál iba do obmedzeného počtu najväčších projektov, zatiaľ čo záujem o menšie tokeny postupne slabne. To naznačuje, že budúci rast sa nemusí týkať celého trhu, ale najmä niekoľkých dominantných kryptomien.

Aave plánuje ukončiť podporu časti blockchainov

  • DeFi protokol Aave navrhol ukončenie prevádzky svojich V3 trhov na šiestich blockchainoch vrátane sietí zkSync, Scroll, Metis, Sonic, Soneium a Aptos.
  • Súčasne chce vyradiť približne 50 málo využívaných aktív, aby znížil technické aj ekonomické riziká a sústredil sa na najvýznamnejšie blockchainové siete.

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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