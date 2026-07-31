Krypto novinky: Bezpečnostné hrozby, miliardové straty a nový boj o reguláciu 🚨

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu prinieslo kombináciu dôležitých bezpečnostných upozornení, regulačných noviniek aj pokračujúceho záujmu veľkých inštitúcií o digitálne aktíva. Pozornosť vzbudilo najmä varovanie výrobcu hardvérových peňaženiek Coldcard, nové návrhy na úpravu americkej kryptoregulácie a ďalšie kroky spoločností Samsung a Strategy.
Coinkite varuje používateľov Coldcard Mk3
- Výrobca hardvérových peňaženiek Coinkite upozornil používateľov zariadenia Coldcard Mk3, že peňaženky vytvorené pomocou určitých verzií firmvéru môžu byť potenciálne ohrozené. Spoločnosť odporučila preventívne previesť prostriedky do novovytvorenej peňaženky s bezpečným seedom.
- Varovanie prichádza po tom, ako bezpečnostní experti začali analyzovať neobjasnený presun približne 594 BTC, ktorého príčina zatiaľ nebola potvrdená. Coinkite zároveň zdôraznil, že používatelia využívajúci BIP-39 passphrase čelia iba minimálnemu riziku.
Schumer navrhuje nový úrad pre Trumpove kryptomenové aktivity
- Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer predstavil návrh zákona na vytvorenie federálneho Úradu pre boj proti korupcii. Ten by mal okrem iného dohliadať na finančné záujmy prezidenta Donalda Trumpa.
- Demokrati upozorňujú najmä na Trumpove príjmy z kryptomien a možné konflikty záujmov pri prerokúvaní zákona CLARITY Act. Návrh však čaká zložitá cesta Kongresom, v ktorom majú republikáni väčšinu.
Samsung rozširuje aktivity vo svete stablecoinov
- Spoločnosť Samsung SDS, technologická divízia skupiny Samsung, rokuje s prevádzkovateľom burzy Upbit o spolupráci na infraštruktúre pre stablecoiny, digitálne aktíva a platobné systémy využívajúce umelú inteligenciu.
- Firma uviedla, že už disponuje skúsenosťami s tokenizovanými cennými papiermi aj s celým procesom vydávania a vyrovnania stablecoinov. Partnerstvo má posilniť jej pozíciu na rýchlo rastúcom trhu digitálnych finančných služieb.
Majstrovstvá sveta priniesli blockchainovým predikciám rekordné objemy
- Podľa spoločnosti Chainalysis vygenerovali majstrovstvá sveta vo futbale 2026 na blockchainových predikčných trhoch objem presahujúci 20 mld. USD.
- Súčasne sa zobchodovali digitálne zberateľské predmety v hodnote približne 24 mil. USD a blockchainové peňaženky využilo viac než 400 tis. používateľov. Podiel nelegálnych aktivít pritom zostal pod hranicou 1 %, čo naznačuje rastúcu vyspelosť tohto segmentu.
Strategy vykázala stratu viac než 8 miliárd dolárov
- Spoločnosť Strategy oznámila za druhý štvrťrok čistú stratu 8,22 mld. USD, spôsobenú najmä nerealizovanými stratami z držby Bitcoinu počas poklesu jeho ceny.
- Firma však naďalej patrí medzi najväčších korporátnych držiteľov Bitcoinu s celkovým objemom 843 775 BTC. Zároveň vytvorila rezervu vo výške 3,75 mld. USD, ktorá má pokryť budúce dividendové a úrokové záväzky.
Bhután pokračuje v budovaní bitcoinovej stratégie
- Špeciálna ekonomická zóna Gelephu Mindfulness City v Bhutáne poverila kanadskú spoločnosť 3iQ správou časti svojej bitcoinovej rezervy.
- Partnerstvo má podporiť vznik regionálneho centra pre správu digitálnych aktív, vzdelávanie odborníkov a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry zameranej na kryptomeny.
Wintermute: Ďalšia altseason bude pravdepodobne selektívnejšia
- Podľa spoločnosti Wintermute bude ďalšia rastová vlna altcoinov výrazne odlišná od predchádzajúcich cyklov.
- Inštitucionálni investori čoraz viac sústreďujú kapitál iba do obmedzeného počtu najväčších projektov, zatiaľ čo záujem o menšie tokeny postupne slabne. To naznačuje, že budúci rast sa nemusí týkať celého trhu, ale najmä niekoľkých dominantných kryptomien.
Aave plánuje ukončiť podporu časti blockchainov
- DeFi protokol Aave navrhol ukončenie prevádzky svojich V3 trhov na šiestich blockchainoch vrátane sietí zkSync, Scroll, Metis, Sonic, Soneium a Aptos.
- Súčasne chce vyradiť približne 50 málo využívaných aktív, aby znížil technické aj ekonomické riziká a sústredil sa na najvýznamnejšie blockchainové siete.
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