Dolár opäť naberá silu a zlato ustupuje z lokálnych maxím 📉

Cena zlata dnes oslabuje, keďže americký dolár po predchádzajúcom prudkom výpredaji opäť stabilizuje svoje pozície. Ďalšou prekážkou pre drahý kov zostáva výhľad menovej politiky americkej centrálnej banky. Investori totiž naďalej počítajú s možnosťou ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb.
Zlato sa obchoduje okolo 4 043 USD za uncu a počas dňa stráca približne 1,42 %. Cena zároveň neudržala predchádzajúci rast nad hranicou 4 100 USD, čo naznačuje, že sa na vyšších úrovniach opäť objavuje výraznejší predajný tlak.
Americký dolár vo štvrtok klesol na šesťtýždňové minimum. Dôvodom boli špekulácie o zásahu japonských úradov na devízovom trhu s cieľom podporiť japonský jen. Dolárový index sa však následne vrátil k rastu a pohybuje sa okolo 100,20 bodu, približne o 0,21 % vyššie.
Podporu doláru poskytuje aj pokračujúci konflikt na Blízkom východe. Geopolitická neistota zvyšuje dopyt po americkej mene, zatiaľ čo rast cien energií posilňuje obavy z pretrvávajúcej inflácie. Vyššie inflačné tlaky zvyšujú pravdepodobnosť, že americká centrálna banka bude musieť ponechať menovú politiku reštriktívnu, prípadne pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.
Vyššie úrokové sadzby sú pre zlato tradične nepriaznivé. Drahý kov neprináša žiadny pravidelný výnos, a preto pri raste výnosov amerických štátnych dlhopisov klesá jeho relatívna atraktivita. Investori môžu v takomto prostredí uprednostňovať úročené aktíva, ktoré ponúkajú vyšší nominálny výnos.
Fed ponechal sadzby bez zmeny
Americká centrálna banka na svojom poslednom zasadnutí ponechala základnú úrokovú sadzbu v pásme 3,50–3,75 %. Traja členovia menového výboru však hlasovali za jej okamžité zvýšenie, čo trh vyhodnotil ako výrazne jastrabí signál.
Predseda Fedu Kevin Warsh neposkytol jednoznačný výhľad ďalšieho postupu. Zopakoval však odhodlanie centrálnej banky dostať infláciu pod kontrolu. Podľa nástroja CME FedWatch pripisujú obchodníci zvýšeniu sadzieb o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí pravdepodobnosť približne 66 %.
Práve očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky obmedzujú rastový potenciál zlata. Kým budú investori počítať s vyššími sadzbami a výnosy dlhopisov zostanú na zvýšených úrovniach, môže byť pre cenu náročné trvalo prekonať oblasť 4 100 USD.
Kupujúci bránia hranicu 4 000 USD
Napriek aktuálnemu poklesu sa zlato pravdepodobne chystá ukončiť štvormesačnú sériu strát. Kupujúci opakovane vstupujú na trh v blízkosti psychologickej hranice 4 000 USD, ktorá teraz predstavuje najdôležitejšiu krátkodobú podporu.
Udržanie nad touto úrovňou by mohlo viesť k ďalšej konsolidácii a novému pokusu o návrat nad 4 100 USD. Naopak, presvedčivý pokles pod 4 000 USD by zhoršil technický výhľad a mohol by spustiť hlbšiu korekciu.
V najbližšom období sa očakáva skôr pohyb v širšom cenovom pásme. Investori budú vyhodnocovať ďalší vývoj konfliktu na Blízkom východe, ceny energií, americkú infláciu a zmeny v očakávaniach týkajúcich sa menovej politiky Fedu.
Commerzbank upozorňuje na slabší fyzický dopyt
Podľa analytika Commerzbank Carstena Fritscha zlato po zasadnutí Fedu krátko prekonalo 4 100 USD, keďže trh dočasne znížil očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb. Tieto očakávania však nezmizli a pretrvávajúca inflácia môže naďalej brániť výraznejšiemu rastu ceny drahého kovu.
Dáta World Gold Council zároveň poukazujú na slabší dopyt po zlatých šperkoch. Veľmi vysoké ceny odrádzajú časť spotrebiteľov, zatiaľ čo prílev kapitálu do burzovo obchodovaných fondov krytých zlatom zostáva pozitívny, ale spomaľuje.
Významnou oporou trhu by mali zostať nákupy centrálnych bánk. Tie pokračujú v diverzifikácii rezerv a využívajú zlato ako ochranu proti inflácii a geopolitickým rizikám. Objem ich nákupov však môže byť nižší než v predchádzajúcom roku.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
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