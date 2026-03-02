BREAKING: Výrobné PMI v eurozóne za február vo všeobecnosti potvrdili návrat k miernej expanzii

Eurozóna HCOB výrobný PMI február F: 50,8 (odhad 50,8; predchádzajúci 50,8)
Nemecko HCOB výrobný PMI február F: 50,9 (odhad 50,7; predchádzajúci 50,7)
Francúzsko HCOB výrobný PMI február F: 50,1 (odhad 49,9; predchádzajúci 49,9)
Taliansko HCOB výrobný PMI február: 50,6 (odhad 49,2; predchádzajúci 48,1)
Švajčiarsko výrobný PMI február: 47,4 (odhad 49,8; predchádzajúci 48,8) – PMI služieb: 52,4 (predchádzajúci 53,8)
Španielsko HCOB výrobný PMI február: 50,0 (odhad 50,0; predchádzajúci 49,2)
Februárové výrobné PMI v eurozóne vo všeobecnosti potvrdili návrat k miernej expanzii, pričom celý blok sa udržal na úrovni 50,8 a Nemecko, Francúzsko, Taliansko aj Španielsko dosiahli hodnoty na hranici 50 bodov alebo mierne nad ňou. Vo väčšine prípadov dáta mierne prekonali očakávania.
Taliansko výrazne prekvapilo smerom nahor s hodnotou 50,6 oproti očakávaným 49,2 a predchádzajúcim 48,1, zatiaľ čo Španielsko sa vrátilo presne na 50,0 z predchádzajúcich 49,2.
Švajčiarsko naopak zostalo v pásme kontrakcie, keď jeho výrobný PMI klesol na 47,4 oproti očakávaným 49,8, zatiaľ čo sektor služieb zostal v expanzii na 52,4, hoci oproti predchádzajúcim 53,8 oslabil.
Celkovo dáta naznačujú opatrnú stabilizáciu výrobného sektora v eurozóne na pozadí stále slabšieho priemyselného vývoja vo Švajčiarsku.
