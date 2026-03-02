Hliník prudko rastie: Konflikt ohrozuje kľúčové dodávky z Perzského zálivu 🏗️

- Cena hliníka vzrástla o viac ako 3 %.
Cena hliníka na londýnskej burze vyskočila o viac než 3 % a dostala sa na najvyššiu úroveň od januára. Dôvodom sú obavy z narušenia dodávok z Blízkeho východu, ktorý predstavuje približne 9 % svetovej výrobnej kapacity hliníka. Kľúčovým bodom je opäť Hormuzský prieliv, cez ktorý producenti z regiónu vyvážajú hotový kov a zároveň dovážajú suroviny, najmä bauxit a oxid hlinitý. Akékoľvek obmedzenie dopravy by mohlo výrazne zasiahnuť celý dodávateľský reťazec.
Medzi kľúčových producentov patria:
-
Emirates Global Aluminium (SAE) – prevádzkuje huty v Dubaji a Abú Zabí
-
Aluminium Bahrain (Alba) – jedna z najväčších hút na svete
Napätie v regióne už viedlo k incidentom v prístave Jebel Ali v Dubaji, ktorý sa nachádza len niekoľko kilometrov od výrobných kapacít.
Riziko pre celý reťazec
Okrem samotného exportu hliníka predstavuje významné riziko aj prípadné narušenie dodávok bauxitu a aluminy, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu. Analytici upozorňujú, že akékoľvek dlhšie obmedzenie by mohlo ceny ďalej posunúť nahor. Trh s kovmi je tento rok už aj tak veľmi volatilný – hliník na začiatku roka krátko dosiahol najvyššie hodnoty od roku 2022 a americká Midwest prémia prekonala hranicu 1 USD za libru. Ak by konflikt pretrvával, možno očakávať pokračujúci tlak na rast cien, najmä vzhľadom na citlivosť trhu na geopolitické riziká.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníka vytvorila silný rastový gap a vystrelila až k úrovni 3 244 USD. Tento pohyb znamená prieraz nad predchádzajúce maximá a potvrdenie pokračujúceho býčieho trendu. Cena sa aktuálne drží výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (3 141 USD) aj SMA 100 (3 107 USD), ktoré majú rastúci sklon. Vzdialenie sa od týchto priemerov signalizuje silné momentum, no zároveň zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobej technickej korekcie. Objem obchodov počas rastovej fázy vzrástol, čo podporuje validitu prierazu. Williams %R sa pohybuje v prekúpenej oblasti, čo poukazuje na intenzívny nákupný tlak, ale aj možné riziko krátkodobého vyčerpania trhu. Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či si cena udrží oblasť nad 3 180–3 200 USD. Ak áno, môže nasledovať pokračovanie smerom k 3 300 USD. Naopak uzavretie gapu a návrat pod 3 140 USD (EMA 50) by mohli otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu k oblasti okolo 3 100 USD.
Zdroj: xStation5
