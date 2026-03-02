Sentiment na Wall Street sa zhoršuje 📉 Hlavné body výsledkovej sezóny S&P 500

Výsledková sezóna za 4Q 2025 na Wall Street dopadla lepšie, než trh očakával. Pri zverejnení výsledkov u 96 % spoločností približne 73 % prekonalo odhady EPS a 73 % prinieslo pozitívne prekvapenie na úrovni tržieb. To naznačuje zlepšenie fundamentálnej šírky trhu, aj keď sentiment na akciách zostáva utlmený. Silný kvartál môže položiť základ pre oživenie v nasledujúcich mesiacoch, reakcia investorov je však zatiaľ vlažná. Zároveň sme zaznamenali prvé zníženie odhadov ziskov amerických firiem od 2Q 2025. Nižšie sú hlavné závery zo správy FactSet.
- Zisky podporujú solidný rast na úrovni indexu: kombinovaný medziročný rast o 14,2 % za 4Q 2025 stavia index S&P 500 na cestu k piatemu po sebe idúcemu kvartálu dvojciferného rastu ziskov. Ide o silný argument pre odolnosť marží aj dopytu.
- Revízie počas sezóny výrazne vzrástli: trh vstupoval do sezóny s očakávaním rastu o 8,3 % medziročne (k 31. decembru), teraz je tempo na 14,2 %, čo odráža vlnu pozitívnych prekvapení. Až 10 z 11 sektorov vykazuje lepší ziskový obraz než na začiatku sezóny.
- Výhlaď na 1Q 2026 je zmiešaný, no nie kapitulujúci: 52 spoločností zverejnilo pozitívny alebo zvýšený výhlaď EPS, zatiaľ čo 45 ho znížilo. Mierne pozitívna bilancia poukazuje na opatrný optimizmus napriek pretrvávajúcim rizikám na strane nákladov a dopytu.
- Valuácie zostávajú zvýšené, čo zvyšuje nároky na ďalšie kvartály: forward P/E na nasledujúcich 12 mesiacov dosahuje 21,6, čo je nad päťročným priemerom (20,0) aj desaťročným priemerom (18,8). Trh už „oceňuje“ pokračujúcu silnú výkonnosť, čo znamená, že akékoľvek sklamanie v dynamike ziskov alebo vo výhľade môže mať výraznejší dopad na sentiment.
Zdroj: FactSet
Spoločnosti označované ako „Magnificent 7“ (M7) uzavreli výsledkovú sezónu za 4Q správou spoločnosti Nvidia z 25. februára, čo umožňuje plne zhodnotiť, do akej miery táto skupina naďalej ťahá výkonnosť indexu S&P 500.
- Konsenzuálne očakávania pre túto skupinu počas sezóny výrazne vzrástli: k 31. decembru trh očakával rast ziskov o 20,1 %, konečný výsledok však dosiahol 27,2 %.
- Z hľadiska kvality prekvapení: počet prekonaní odhadov bol vyšší, no s menšou intenzitou.
- 86 % (6 zo 7) spoločností M7 prekonalo odhady EPS (oproti 73 % pri širšom indexe S&P 500).
- Agregované prekvapenie na úrovni EPS však dosiahlo 5,5 %, zatiaľ čo pri celom indexe to bolo 6,8 %.
- Dynamika ziskov M7 sa oproti 3Q zrýchlila: rast vo 4Q dosiahol +27,2 % medziročne, oproti +18,4 % v 3Q. Ide už o desiaty z posledných jedenástich kvartálov, keď M7 priniesla rast ziskov nad 25 %, čo podčiarkuje pokračujúcu koncentráciu rastu ziskovosti v najväčších tituloch.
- Zvyšok trhu spomaľuje: zostávajúcich 493 spoločností vykázalo kombinovaný rast ziskov približne 9,8 % vo 4Q, čo je menej než približne 12,2 % v 3Q. Divergencia medzi M7 a širším indexom sa tak opäť prehĺbila.
- Kto skutočne ťahá rast ziskov indexu S&P 500? Tri z piatich najväčších prispievateľov pochádzajú z M7: NVIDIA, Alphabet a Microsoft. Bez týchto troch by celkový obraz rastu ziskov indexu vyzeral podstatne menej presvedčivo.
Upozornenie na jednorazové položky u ďalších hlavných prispievateľov: spoločnosti Boeing a GE Vernova sa dostali medzi päť najväčších najmä vďaka významným jednorazovým vplyvom (približne 9,6 miliardy USD ziskov súvisiacich s transakciou Digital Aviation Solutions pri Boeingu a približne 2,9 miliardy USD daňových benefitov z uvoľnenia opravnej položky pri GE Vernova). Pri hodnotení základného trendu ziskovosti je preto nevyhnutné tieto efekty zohľadniť.
Zdroj: FactSet
Do budúcnosti trh započítava dvojciferný rast ziskov v roku 2026. Analytici očakávajú približne 23,5 % rast pri M7 a 11,8 % pri zvyšných 493 spoločnostiach v kalendárnom roku 2026. Ide o ambiciózne očakávania, ktoré predpokladajú širšiu účasť aj mimo megacap technologických firiem.
- Analytici začali znižovať odhady pre 1Q — prvýkrát od 2Q 2025. V januári a februári klesol bottom-up konsenzus EPS pre S&P 500 za 1Q o 1,5 % (zo 71,57 USD na 70,50 USD), čím sa formálne skončilo obdobie stabilizácie a zvyšovania odhadov na začiatku kvartálov.
- Rozsah revízií však zostáva historicky mierny. Priemerný pokles v prvých dvoch mesiacoch kvartálu predstavoval:
- –1,2 % (5-ročný priemer)
- –2,4 % (10-ročný)
- –2,6 % (15-ročný)
- –3,2 % (20-ročný)
Aktuálnych –1,5 % je pod dlhodobými priemermi, čo naznačuje skôr normalizáciu než agresívny cyklus znižovania odhadov. Revízny tlak je široký naprieč sektormi: 8 z 11 sektorov zaznamenalo zníženie odhadov EPS pre 1Q 2026, pričom najviac:
-
Zdravotníctvo: –13,2 %
-
Energetika: –12,3 %
Naopak sektor Informačné technológie vzrástol o +5,2 %, zatiaľ čo Utility zostali bez zmeny.
Trh započítava krátkodobé riziká (inflácia, clá, neistota spojená s AI), no neopúšťa scenár oživenia v druhej polovici roka. V rovnakom období boli odhady pre zostávajúce kvartály roku 2026 revidované nahor:
-
Q2: +0,7 % (na 76,78 USD)
-
Q3: +1,2 % (na 82,39 USD)
-
Q4: +2,2 % (na 85,18 USD)
Celoročný konsenzus pre rok 2026 taktiež rastie. Odhad EPS pre CY 2026 sa zvýšil o 0,8 % (na 313,62 USD) napriek slabšiemu začiatku roka. Trh zjavne posúva očakávané zrýchlenie ziskov ďalej do budúcnosti, namiesto jeho rušenia.
- Na sektorovej úrovni je obraz pre rok 2026 zmiešaný, no s mierne pozitívnym náklonom: 6 sektorov zaznamenalo revízie smerom nahor (najmä Informačné technológie +4,1 % a Materiály +2,9 %), zatiaľ čo 5 sektorov zaznamenalo pokles (najmä Energetika –6,5 % a Zdravotníctvo –2,3 %).
- Záver trhu: krátkodobé prehodnotenie očakávaní nenarúša strednodobú tézu dvojciferného rastu ziskov v roku 2026. Pri zvýšených valuáciách indexu S&P 500 však zostáva priestor na chybu v 1Q obmedzený.
Zdroj: FactSet
US500 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
