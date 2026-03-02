Krypto správy: Bitcoin rastie takmer o 2 % napriek vojne na Blízkom východe 📈

Napriek vojne na Blízkom východe a zreteľne slabšiemu sentimentu na akciových trhoch — spôsobenému rastom cien ropy a obnovenými obavami z inflácie — reagoval Bitcoin relatívne pokojne. Po izraelských a amerických úderoch na ciele v Iráne BTC v sobotu ráno krátko klesol k úrovni 63 000 USD, následne však vzrástol približne o 5 % a aktuálne sa stabilizuje pri úrovni 66 500 USD. On-chain dáta spočiatku potvrdili predajný tlak na derivátových trhoch BTC, pričom likvidácie dosiahli približne 1,8 miliardy USD v pozíciách. Trh však rýchlo opäť našiel rovnováhu.
Zdroj: CryptoQuant
Pomerne prekvapivo sa krátkodobí držitelia nezapojili do masívneho predaja, čo môže naznačovať fázu „vyčerpania ponuky“ v tejto fáze cyklu a poukazuje na to, že Bitcoin je aktuálne držaný relatívne silnejšími investormi.
Zdroj: CryptoQuant
Na druhej strane významná časť ponuky BTC akumulovaná počas posledných dvoch rokov zostáva v strate. Pohyb pod psychologicky dôležitú hranicu 60 000 USD by mohol výrazne zvýšiť nerealizované straty medzi dlhodobými držiteľmi.
Zdroj: CryptoQuant
ETF zatiaľ nepanikária
V tejto fáze trhového cyklu zostáva pozornosť investorov pevne sústredená na Bitcoin, zatiaľ čo Ethereum je zreteľne v úzadí. To je viditeľné aj na tokoch do ETF: kapitál naďalej smeruje najmä do Bitcoinu a bez trvalejšieho oživenia BTC sa širší krypto bull market vrátane ETH zatiaľ javí ako nepravdepodobný. S výnimkou minulého pondelka a piatka zaznamenali Bitcoin ETF v uplynulom týždni jasne pozitívne čisté prílevy kapitálu. Ethereum ETF naopak vykázali len marginálne pozitívne toky.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Kumulatívny kapitál v krypto ETF zostáva naďalej výrazný. Od maximálnych úrovní aktíva klesli približne o 15 %, hoci Bitcoin oslabil takmer o 50 % zo svojich historických maxím. To naznačuje, že aj keď sa predaje spojené s ETF v posledných mesiacoch zrýchlili, stále sú ďaleko od extrémnych úrovní.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Grafy Bitcoin a Ethereum (D1)
Z technického hľadiska sa Bitcoin v krátkodobom horizonte pravdepodobne udrží v konsolidácii medzi 60 000 USD a 72 000 USD. Trh pravdepodobne hľadá katalyzátor, ktorý by vyvolal výraznejší pohyb jedným alebo druhým smerom. Nemožno vylúčiť ďalší zostupný impulz smerom k 50 000 USD, najmä ak by sa globálne podmienky na akciových trhoch ďalej zhoršili, čo by podporilo americký dolár, výnosy dlhopisov a ropu. Naopak rozhodný prieraz nad oblasť 74 000–75 000 USD by zvýšil pravdepodobnosť trvalejšieho pokusu o zotavenie.
Zdroj: xStation5
