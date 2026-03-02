Sójový olej na dvojročnom maxime: Ropa roztáča biopalivový efekt 🌱

- Sójový olej vzrástol o 3,9 % a je na dvojročnom maxime.
- Rast podporuje drahšia ropa a vyššia atraktivita bionafty.
- Ceny môžu zostať zvýšené počas 1–2 mesiacov.
Cena sójového oleja v Chicagu vystúpila na najvyššiu úroveň za viac než dva roky v reakcii na prudký rast ropy po víkendových útokoch USA a Izraela na Irán. Futures počas pondelka vyskočili až o 3,9 %, pričom kontrakt smeruje už k šiestej rastovej seanse v rade. Rástli aj ceny palmového oleja v Kuala Lumpure, a to o 1,6 %.
Hlavným motorom je vývoj na ropnom trhu. Vyššie ceny ropy zvyšujú atraktivitu bionafty, čo podporuje dopyt po rastlinných olejoch. Sójový olej tak aktuálne funguje ako „magnet“ naviazaný na pohyb ropy. Ďalším faktorom je napätie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne 20 % svetového obchodu s palmovým olejom.
Krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) spolu s Afganistanom a Pakistanom dovážajú približne 5 miliónov ton rastlinných olejov ročne. Ak konflikt pretrvá, ceny môžu zostať zvýšené minimálne 1–2 mesiace. Dodatočným faktorom je rozhodnutie Číny uvaliť 5,9 % antidumpingové clo na dovoz kanadskej repky od 1. marca, čo môže presmerovať obchodné toky a ovplyvniť globálnu rovnováhu ponuky a dopytu.
Rastlinné oleje tak aktuálne ťažia z kombinácie geopolitického rizika, silnej ropy a neistoty v medzinárodnom obchode.
Graf SOYOIL (H1)
Sójový olej pokračuje v rastovom trende, keď cena vystúpila k úrovni 63,43 USD, teda na nové lokálne maximum. Trh nadväzuje na predchádzajúci impulz a drží sa výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (61,71 USD) aj SMA 100 (60,73 USD), čo potvrdzuje stabilnú býčiu štruktúru. Po silnej rastovej sviečke došlo len k miernej konsolidácii bez výraznejšej korekcie, čo signalizuje prevahu kupujúcich. Cena sa drží vysoko nad krátkodobou podporou okolo 62,20 USD, kde prebehla posledná akumulácia. Teraz bude kľúčové, či si cena udrží oblasť nad 62,50 USD. Ak áno, môže nasledovať ďalší posun smerom k psychologickej hranici 64 USD. Naopak návrat pod 61,70 USD (EMA 50) by mohol otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu k 60,70 USD.
Zdroj: xStation5
