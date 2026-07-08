BREAKING: Zásoby ropy v USA rastú, ropa Brent však už testuje takmer 80 USD

Kľúčové zmeny zásob (týždenné)
- Zásoby ropy: +3,00 mil. barelov (očakával sa pokles približne o 1,1 až 1,6 mil. barelov).
- Zásoby destilátov: -4,98 mil. barelov (očakával sa rast o +1,05 mil. barelov).
- Zásoby benzínu: -1,90 mil. barelov (očakával sa pokles o -1,5 mil. barelov).
- Zásoby v Cushingu: -0,052 mil. barelov (mierny pokles).
- Využitie kapacít rafinérií: -0,8 percentuálneho bodu (očakával sa menší pokles o -0,2 percentuálneho bodu).
- Dovoz ropy: +350 tis. barelov denne (bpd).
- Domáca produkcia ropy: +50 tis. barelov denne (bpd).
Komentár trhu
Najnovšia správa EIA prináša výrazne zmiešaný, hoci v konečnom dôsledku pomerne vyvážený súbor dát. Na jednej strane ide o veľké prekvapenie pri samotných zásobách ropy, ktoré vzrástli o celé 3 mil. barelov namiesto poklesu očakávaného trhom. Ide o prvý rast zásob od druhej polovice apríla. Prispel k tomu okrem iného výrazný nárast dovozu (+350 tis. bpd) a mierny pokles spracovania suroviny v rafinériách, ktorých využitie kleslo viac, než sa očakávalo (o 0,8 percentuálneho bodu).
Na druhej strane práve tento pokles aktivity rafinérií v kombinácii s pretrvávajúcim dopytom viedol k veľmi výraznému úbytku zásob hotových palív. Pokles zásob destilátov takmer o 5 mil. barelov (oproti očakávanému rastu!) a silnejší než očakávaný pokles zásob benzínu pôsobia výrazne býčím smerom na ceny ropných produktov a fakticky neutralizujú „medvedí“ tón samotných zásob ropy.
Napriek týmto zaujímavým zmenám v údajoch o zásobách v USA reakcia ceny komodity (Brent okolo 79,50 USD) pripomína širší kontext. Reakcia na týždenné správy EIA môže byť v súčasnosti obmedzená alebo krátkodobá, pretože do veľkej miery teraz všetko závisí od geopolitickej situácie na Blízkom východe. Tamojšie napätie, riziko eskalácie konfliktu a potenciálna hrozba pre kontinuitu dodávok teraz určujú hlavný smer cien ropy na globálnych trhoch a mierne odsúvajú typické fundamentálne dáta z USA do úzadia. Po predchádzajúcej neistote Donald Trump opäť oznámil pripravenosť zaútočiť na Irán, čo tlačí ceny nahor takmer k 80 USD za barel.
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