🎥Krypto briefing: Saylor už 2 mesiace nenakupuje! Kam teraz smeruje Bitcoin?

Bitcoin sa na konci leta nachádza v silnej kompresii volatility okolo úrovne 63 500 USD a trh márne hľadá nový impulz. Zatiaľ čo cenový vývoj stagnuje, krypto ekosystém zasiahla séria závažných bezpečnostných incidentov týkajúcich sa hardvérových peňaženiek a protokolov. V dnešnom diele rozoberieme aktuálny technický stav Bitcoinu, toky v ETF, zmenu stratégie MicroStrategy aj pozadie nedávnych kybernetických incidentov.
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