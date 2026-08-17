Denné zhrnutie: Dolár ustupuje napriek rastúcemu napätiu na Blízkom východe 🚨

Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu trhu: Súčasnú volatilitu na trhoch určuje stret optimizmu okolo umelej inteligencie a rastúcich obáv z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Na jednej strane podporujú náladu investorov vynikajúce výsledky technologických spoločností. Na druhej strane nestabilita v kľúčových regiónoch produkujúcich komodity pripomína pretrvávajúce riziká. Zdá sa preto, že trhy začínajú túto neistotu vnímať ako nový normál, čo potvrdzujú aj zvýšené ukazovatele volatility.
Geopolitika: Situácia na Blízkom východe sa ďalej vyostruje s blížiacim sa koncom 60-dňového prímeria medzi USA a Iránom. Rokovania sa dostali do slepej uličky a lodná doprava cez kľúčový Hormuzský prieliv sa takmer úplne zastavila. Donald Trump ďalej zvýšil napätie hrozbou bombardovania Ománu, ak by sa postavil do cesty americkým záujmom. Iránski predstavitelia medzitým oznámili, že v prípade neúspechu diplomatických rokovaní prejdú do ofenzívy.
Makroekonomický výhľad: Slabšie údaje o maloobchodných tržbách v USA a mierne hodnoty inflácie odďaľujú vyhliadky na rýchle zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Fedu. Trh v súčasnosti očakáva, že prvé rozhodnutie o sprísnení menovej politiky by mohlo prísť až v decembri. V Kanade medziročná spotrebiteľská inflácia v júli nečakane zrýchlila na 3 %, čím prekonala očakávania trhu. Za rastom stáli najmä vyššie ceny pohonných hmôt a rastúce náklady na služby spojené s cestovným ruchom.
Indexy: Americké akciové trhy zaznamenali pokles. Hlavný index S&P 500 oslabil o 0,2 %, technologický Nasdaq klesol o 0,1 % a priemyselný Dow Jones stratil 200 bodov. V Európe bola seansa pokojnejšia a vyznačovala sa iba miernymi pohybmi. Poľský index WIG20 klesol takmer o 0,9 %.
Akcie: Akcie Intuitive Machines vzrástli o ďalších 9 % po tom, ako spoločnosť získala súhlas s lukratívnym programom satelitnej infraštruktúry. Výrazne rastú aj americké rafinérie, ktoré vďaka vyšším maržiam prekonávajú historické maximá. Na opačnej strane sa ocitla spoločnosť EyePoint Pharmaceuticals, ktorej akcie sa po neúspešných klinických testoch prepadli o 70 %. Polovodičový sektor posilnil po správach, že administratíva Donalda Trumpa nesúhlasí s nákupom čínskych čipov spoločnosťou Apple.
Meny: Americký dolár pokračuje v oslabovaní v dôsledku slabších makroekonomických údajov a ustupujúcich očakávaní rastu úrokových sadzieb. EUR/USD preto prelomil dôležitú technickú bariéru v podobe 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200) a krátkodobo prekonal úroveň 1,16. Japonský jen zostáva pod tlakom v dôsledku rozdielu v úrokových sadzbách, pričom investori čakajú na rozhodnejšie kroky tamojšej centrálnej banky. Kanadský dolár naopak posilnil po zverejnení vyššej než očakávanej domácej inflácie.
Komodity: Obmedzená prepravná kapacita v Hormuzskom prielive tlačí ceny ropy nahor. Americká ropa WTI vzrástla o 1 % a prekonala 83 USD za barel. Brent takisto pridal 1 % a dostal sa nad 89 USD za barel. Slabší dolár prospieva aj drahým kovom, pričom zlato aj striebro zaznamenávajú solídne zisky.
Kryptomeny: Trh digitálnych aktív sa dnes pohybuje v zelených číslach a ťaží z pozitívneho sentimentu vo vybraných technologických sektoroch. Bitcoin rastie o 1,15 % na 63 680 USD. Dobre sa darí aj Ethereu, ktoré posilňuje o 1,7 % na 1 908 USD.
Volatilita zaznamenaná krátko pred 20:00 pri vybraných inštrumentoch. Zdroj: xStation
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