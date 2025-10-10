Bristol Myers rozširuje svoje portfólio: Kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD

- Bristol Myers kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD v hotovosti.
- Získava tým prístup k experimentálnej terapii OTX-201 zameranej na autoimunitné ochorenia.
- Akvizícia posilňuje pozíciu firmy v oblasti CAR T-bunkových terapií.
- Cieľom je zefektívniť liečbu a sprístupniť ju širšiemu spektru pacientov.
- Bristol Myers kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD v hotovosti.
- Získava tým prístup k experimentálnej terapii OTX-201 zameranej na autoimunitné ochorenia.
- Akvizícia posilňuje pozíciu firmy v oblasti CAR T-bunkových terapií.
- Cieľom je zefektívniť liečbu a sprístupniť ju širšiemu spektru pacientov.
Farmaceutická spoločnosť Bristol Myers Squibb oznámila akvizíciu súkromnej biotechnologickej firmy Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD v hotovosti. Tento strategický krok má posilniť postavenie Bristol Myers v oblasti CAR T-bunkovej terapie, ktorá predstavuje jeden z najrýchlejšie rastúcich smerov modernej imunoterapie.
Orbital Therapeutics vyvíja kandidátsku molekulu OTX-201, určenú na liečbu autoimunitných ochorení. Táto terapia využíva geneticky modifikované vlastné imunitné bunky pacienta, ktoré následne dokážu lepšie rozpoznať a ničiť škodlivé bunky v tele.
Predsedníčka divízie bunkovej terapie Bristol Myers, Lynelle B. Hoch, označila akvizíciu za „inovatívnu príležitosť, ako urobiť CAR T liečbu efektívnejšou a dostupnejšou pre viac pacientov“.
Spoločnosť Bristol Myers už v oblasti CAR T vlastní niekoľko schválených terapií, predovšetkým pre onkologické indikácie. Nákup Orbital Therapeutics však naznačuje rozšírenie záujmu aj smerom k menej pokrytým terapeutickým oblastiam, ako sú autoimunitné poruchy, kde tento typ liečby ešte len začína ukazovať svoj potenciál.
Graf BMY.US (D1)
Akcie spoločnosti Bristol Myers Squibb sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 44,64 USD a naďalej sa pohybujú v klesajúcom trende. Cena sa v súčasnosti nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (46,13 USD) aj SMA 100 (46,91 USD) – čo z technického pohľadu naznačuje, že medvedí trend zatiaľ nebol prelomený. Predchádzajúci rastový pokus bol rýchlo odmietnutý a cena sa opäť stiahla pod tieto dôležité rezistencie. RSI sa nachádza na hodnote 44,2, teda v neutrálnom pásme, no pod 50bodovou hranicou, čo svedčí o mierne prevažujúcom predajnom tlaku.
Z krátkodobého hľadiska bude kľúčové sledovať, či sa akcie udržia nad úrovňou 43,39 USD, ktorá funguje ako najbližší support. Naopak, prieraz nad EMA 50 a SMA 100 by mohol priniesť obrat v sentimente a otvoriť priestor na otestovanie úrovní nad 48–50 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Goldman Sachs zvyšuje sentiment voči akciám Estée Lauder 💡
Airbus zvyšuje tempo výroby: Cieľ 820 lietadiel v roku 2025 a dohoda so Spiritom na obzore
JPMorgan spúšťa bezpečnostný investičný plán za 10 miliárd USD v rámci podpory americkej suverenity
Goldman Sachs čelí vlne odchodov seniorných bankárov napriek rastu megadealov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.