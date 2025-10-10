Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a vstupuje do oblasti in vivo CAR‑T terapií

-
BMS kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a získava in vivo CAR‑T program OTX‑201 a vlastnú RNA platformu.
Akvizícia má pomôcť BMS rozšíriť pôsobenie v oblasti autoimunitných ochorení a RNA buniek novej generácie.
Kľúčové výzvy zahŕňajú regulačné riziká, vývojové fázy a integráciu do väčšej farmaceutickej štruktúry.
Spoločnosť Bristol Myers Squibb (BMS) oznámila 10. októbra 2025, že odkúpi biotechnologickú firmu Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD. Ide o strategickú akvizíciu zameranú na posilnenie vývoja in vivo CAR‑T terapií a RNA technológií s cieľom liečiť autoimunitné ochorenia.
Obsah akvizície
BMS získa prístup k hlavnej terapeutickej kandidátke Orbitalu – OTX‑201, ktorá využíva RNA na preprogramovanie T‑buniek priamo v tele pacienta (in vivo), a to pomocou lipidových nanočastíc a cirkulárnej RNA.
Zároveň prevezme technologickú platformu Orbitalu, ktorá zahŕňa inžiniering RNA, návrh cez AI a precízne doručovanie terapeutických molekúl.
Strategický význam
Na rozdiel od schválených CAR‑T terapií, ktoré si vyžadujú zložité laboratórne spracovanie buniek mimo tela (ex vivo), in vivo prístup umožňuje aplikáciu lieku priamo do organizmu – čo môže výrazne znížiť náklady aj logistické nároky.
Hoci je OTX‑201 zatiaľ len vo fáze predklinického vývoja, BMS si od tejto technológie sľubuje výrazné rozšírenie možností liečby v oblasti imunológie a autoimunitných ochorení.
Reakcia trhu
Akcie BMS po oznámení mierne oslabili, čo môže odrážať opatrnosť investorov v súvislosti s vysokými nákladmi a neistotou vývoja. Zdroj: xStation5
