Bristol Myers Squibb ponúkne tabletku na psoriázu s viac než 80 % zľavou po tlaku Bieleho domu

Farmaceutická spoločnosť Bristol Myers Squibb oznámila, že od januára začne predávať svoj liek Sotyktu pre pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy priamo prostredníctvom online platformy BMS Patient Connect. Cena bude viac než o 80 % nižšia než súčasná katalógová, ktorá je približne 6 800 USD za mesačné balenie.
Rozhodnutie prichádza po výzve prezidenta Donalda Trumpa, ktorý farmaceutické firmy vyzval na okamžité zníženie cien liekov v USA a zavedenie priameho predaja pacientom. Šéf spoločnosti Christopher Boerner označil tento krok za súčasť širšej stratégie, v rámci ktorej chce Bristol zohrávať „vedúcu úlohu“ pri znižovaní priamych nákladov pacientov.
Trumpova administratíva pohrozila, že využije „všetky dostupné nástroje“ proti firmám, ktoré sa k výzve nepripoja. Tieto požiadavky zahŕňajú nielen zníženie cien v USA, ale aj porovnávanie cien nových liekov s vyspelými krajinami a rozšírenie priameho predaja. Kým väčšina farmaceutických spoločností návrh kritizuje a varuje pred ohrozením investícií do výskumu, Bristol zvolil odlišnú stratégiu a už skôr spustil priamy predaj lieku Eliquis (spoločne s Pfizerom) so zľavou približne 40 %.
Bristol zároveň oznámil, že do amerického trhu investuje viac než 40 miliárd USD počas nasledujúcich piatich rokov, a v Británii uvedie nový liek na schizofréniu Cobenfy za rovnakú cenu ako v USA – s odvolaním na to, že „ostatné krajiny musia platiť férový podiel.“
Pre Sotyktu, ktorá bola schválená v roku 2022 a má tento rok priniesť približne 300 miliónov USD tržieb, môže priamy predaj predstavovať významnú príležitosť. Liek sa zatiaľ nedokázal presadiť oproti miliardovým konkurenčným terapiám od AbbVie či Johnson & Johnson.
Graf BMY.US (D1)
Akcie spoločnosti Bristol Myers Squibb sa obchodujú na cene 44,15 USD. Cena sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (46,78 USD) a SMA 100 (47,18 USD), čo potvrdzuje prevahu medveďov na trhu. RSI sa pohybuje na hodnote 36,4, teda blízko hranice prepredanosti, čo naznačuje, že priestor na ďalší pokles sa zmenšuje a môže dôjsť k technickému odrazu.
Z technického hľadiska predstavuje najbližšiu podporu oblasť okolo 43 USD, ktorej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k testu psychologickej hranice 40 USD. Naopak, prvý výraznejší rezistenčný pás sa nachádza v zóne 47–48 USD, kde sa nachádzajú oba sledované kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
