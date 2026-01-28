Britský regulátor zakázal reklamy Coinbase pre zavádzajúce spojenie krypta s nákladmi na život

-
Britský regulátor reklamy Advertising Standards Authority zakázal reklamy Coinbase, ktoré mohli naznačovať, že kryptomeny sú riešením nákladov na život bez jasných varovaní o rizikách.
Zakázané materiály zahrňali satirické video a plagáty, ktoré zľahčovali riziká investovania do krypta, podľa rozhodnutia ASA.
Coinbase nesúhlasí s týmto zákazom, tvrdí, že šlo o komentár k finančnému systému, nie o výzvu na investovanie.
Britský orgán pre reklamu Advertising Standards Authority (ASA) zakázal sériu reklám platformy Coinbase, pretože podľa rozhodnutia mohli zavádzať verejnosť tým, že kryptomeny prezentovali ako rýchle riešenie problémov s nákladmi na život bez jasného upozornenia na investičné riziká. Medzi zakázané materiály patrí satirické video a série plagátov.
Detaily kampane a jej posudzovanie
Kampaň z leta 2024 obsahovala muzikálové video a tri plagáty na frekventovaných miestach ako londýnske metro a hlavné stanice. Video zobrazovalo postavy, ktoré si spievajú „everything is just fine“ v prostredí znázorňujúcom ekonomické ťažkosti, a končilo sloganom „If everything’s fine, don’t change anything“ spolu s logom Coinbase.
Podľa ASA reklamy neobsahovali žiadne zreteľné varovania o vysokom riziku investovania do kryptomien, čo je podľa platných pravidiel nevyhnutné, keď sa propagujú finančné produkty.
Regulačné štandardy pre kryptomenové reklamy
V Spojenom kráľovstve platí, že reklamy na finančné služby musia obsahovať jasné upozornenia na riziká a nesmú navodzovať dojem, že investovanie je jednoduché alebo automatické riešenie pre bežných spotrebiteľov.
Reakcia Coinbase a širší regulačný kontext
Coinbase nesúhlasí s týmto rozhodnutím a tvrdí, že reklamná kampaň mala slúžiť ako komentár k ekonomickej situácii, nie ako priama výzva na investovanie. Regulátor však zameral pozornosť práve na absenciu jasného varovania o možných stratách.
Tento krok prichádza v čase, keď britské orgány a ďalší medzinárodní regulátori sprísňujú pravidlá pre propagáciu kryptomien, aby lepšie chránili investorov a spotrebiteľov.
