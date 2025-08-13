Bude euro ďalej rásť? Inflácia, Trump a Ukrajina v hre

Od začiatku roku 2025 patrí euro spolu so švajčiarskym frankom k najvýkonnejším menám, zatiaľ čo dolár sa stal obetným baránkom politiky amerického prezidenta a zažil najhoršie prvé polrok od roku 1973. Aké faktory môžu v najbližších dňoch hýbať menovým trhom?
Údaje o inflácii v USA
Euro dosiahlo voči doláru najvyššiu úroveň za posledné dva týždne. Tento rast je čiastočne spôsobený nižšou než očakávanou infláciou v USA. Takéto údaje zvyčajne vytvárajú tlak na Fed, aby znížil úrokové sadzby, čo oslabuje dolár.
Údaje potvrdili očakávania trhu, že Fed obnoví znižovanie sadzieb v septembri, čo spôsobilo pokles dolára. Trh aktuálne započítava 96 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov, no špekulácie o znížení o 50 bázických bodov získavajú stále väčšiu podporu.
Očakávania septembrového zníženia sadzieb podporujú nielen inflačné údaje, ale aj vyhlásenia kľúčových predstaviteľov. Napríklad minister financií Scott Bessent uviedol, že Fed by mal urobiť ďalšie „jumbo“ zníženie sadzieb o 50 bázických bodov, tak ako vlani.
Trumpove útoky
Útoky prezidenta Trumpa na Fed a americký štatistický úrad (BLS) predstavujú riziko pre dolár. V utorok Trump zopakoval kritiku predsedu Fedu Jeroma Powella za to, že neznížil úrokové sadzby.
Trump tiež pohrozil žalobou na Powella kvôli rekonštrukcii centrály Fedu vo Washingtone, ktorá prekročila pôvodný rozpočet.
V pondelok Trump vymenoval ekonóma EJ Antoniho z konzervatívneho think-tanku na čelo BLS po tom, čo predchádzajúceho riaditeľa odvolal po zverejnení údajov o zamestnanosti. Tento krok vyvoláva porovnania s autokratickými krajinami, kde sú vedúci štatistických úradov či centrálnych bánk pravidelne nahrádzaní.
Tieto kroky čoraz viac spochybňujú nezávislosť oboch inštitúcií, poškodzujú obraz USA vo svete a znižujú atraktivitu dolára.
Možný mier na Ukrajine
Potenciálne zisky eura voči doláru môžu byť obmedzené až do piatkového stretnutia Trump–Putin.
Treba pripomenúť, že euro po začiatku vojny na Ukrajine výrazne oslabilo – z približne 1,14 voči doláru na začiatku roku 2022 na paritu v júli, a ďalej na minimum okolo 0,96 v septembri (pokles o 16 %).
Trh vtedy očakával vyššie riziko recesie v eurozóne než v USA, a to kvôli závislosti na ruskom plyne a pomalšej reakcii ECB pri zvyšovaní sadzieb.
Analýza
Pokiaľ sa kurz drží nad 1,16 (úroveň zodpovedajúca 50-dennému kĺzavému priemeru a kľúčovej podpore), je bias rastový. Menový pár je tento rok v silnom uptrende. V posledných dňoch sa vytvoril pokračovací pattern „vlajka“, ktorého prieraz môže krátkodobo otvoriť cestu k 1,20. RSI na úrovni 58 zatiaľ neukazuje prekúpenosť, zatiaľ čo ADX okolo 25 signalizuje rozvíjajúci sa trend, ktorý má priestor na posilnenie.
Záver
Pri očakávaní základného scenára, v ktorom Fed začne v septembri znižovať úrokové sadzby, pri slabom trhu práce a s Trumpom ako nespochybniteľným lídrom trhu, sa domnievame, že dolár bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v klesajúcom trende.
Ak dôjde k pokroku v mierovom procese na Ukrajine a európska ekonomika ukáže známky oživenia, euro môže postupne smerovať k úrovniam 1,20–1,25 voči doláru, aj keď táto cesta nebude bez výkyvov.
