Canaan získal najväčšiu objednávku za 3 roky, akcie vzrástli o 25 %

Spoločnosť Canaan Inc., výrobca hardvéru na ťažbu Bitcoinu, oznámila, že získala objednávku na viac ako 50 000 zariadení Avalon A15 Pro od zákazníka so sídlom v USA — ide o najväčšiu jednotlivú objednávku za posledné tri roky. Po zverejnení tejto správy akcie firmy vyskočili približne o 25 %.
Dodanie objednávky je naplánované na štvrtý štvrťrok 2025. Identita kupcu nebola zverejnená. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa Nangenga Zhanga táto objednávka odráža dôveru v model Avalon A15 Pro aj rastúci potenciál amerického trhu ťažby kryptomien. Zdroj: xStation5
Čo stojí za prudkým nárastom akcií
Správa o takejto rozsiahlej objednávke bola pre investorov pozitívnym impulzom. Záujem o infraštruktúru na ťažbu kryptomien – najmä v USA – opäť rastie. Canaan už skôr oznámil spoluprácu so spoločnosťou Soluna, ktorá plánuje nasadiť 20 MW ťažobných zariadení Avalon A15 XP v rámci hostingovej dohody. Tento krok posilňuje pozíciu Canaanu v oblasti dátových centier s vysokou spotrebou energie.
Za zmienku stojí, že akcie Canaanu za posledný mesiac vzrástli až o 40 %, čo naznačuje rastúci pozitívny sentiment investorov. Napriek tomu zostáva ukazovateľ Price-to-Sales (P/S) na úrovni približne 1,4×, čo naznačuje, že trh je pri hodnotení ďalšieho vývoja stále opatrný.
Výzvy a riziká pre spoločnosť Canaan
Aj keď ide o dôležitý obchodný míľnik, Canaan čelí viacerým výzvam:
-
Náklady na elektrinu a efektivita zariadení sú kľúčové pre ťažiarov – nové modely musia prinášať vyšší výkon pri nižšej spotrebe.
-
Dodanie tak veľkej objednávky načas a bez porúch bude testom spoľahlivosti výroby.
-
Neznáma identita zákazníka a podmienky kontraktu (vrátane platobných podmienok) môžu mať výrazný vplyv na cashflow firmy.
-
Konkurencia v oblasti ťažobného hardvéru je silná (Bitmain, MicroBT a ďalší) a akékoľvek technologické zaostávanie môže byť rizikové.
