CarMax sklamal výsledkami predaja jazdených áut, akcie pokračujú v poklese

- Porovnateľné predaje CarMax klesli o 9 %, čo je viac, než sa očakávalo.
- Spoločnosť plánuje nižšie marže a vyššie marketingové výdavky.
- Zisk 43 centov na akciu prekonal očakávania, no akcie aj tak zostávajú pod tlakom.
- CarMax čelí konkurencii online platforiem a potrebuje zásadné zmeny v stratégii.
- Porovnateľné predaje CarMax klesli o 9 %, čo je viac, než sa očakávalo.
- Spoločnosť plánuje nižšie marže a vyššie marketingové výdavky.
- Zisk 43 centov na akciu prekonal očakávania, no akcie aj tak zostávajú pod tlakom.
- CarMax čelí konkurencii online platforiem a potrebuje zásadné zmeny v stratégii.
Spoločnosť CarMax Inc. oznámila medziročný pokles porovnateľných predajov jazdených áut o 9 % v 3. kvartáli, čím prekonala negatívne očakávania analytikov a ešte viac prehĺbila neistotu ohľadom svojej budúcnosti. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali pokles o 8,4 %, firma však už skôr varovala pred možným poklesom medzi 8 % až 12 %.
Tento vývoj prichádza krátko po tom, čo bol v decembri odvolaný bývalý generálny riaditeľ William D. Nash a vedenie firmy dočasne prevzal CEO David McCreight, ktorý vo svojom vyhlásení otvorene priznal, že „CarMax potrebuje zmenu.“
V snahe reagovať na slabý dopyt plánuje firma vo štvrtom kvartáli znížiť marže pri predaji jazdených áut, zvýšiť marketingové výdavky oproti minulému roku a viac investovať do akvizícií, ktoré by mohli pomôcť obnoviť rast.
Zisk na akciu dosiahol síce 43 centov, čo je nad očakávaniami (konsenzus 38 centov), no táto hodnota zostáva výrazne pod úrovňami z predchádzajúcich rokov a potvrdzuje tlak na ziskovosť. Akcie v reakcii na výsledky klesli až o 7 % v premarkete, pričom od začiatku roka stratili približne polovicu svojej hodnoty.
CarMax čelí kombinácii vonkajších a vnútorných tlakov:
-
Zvýšené náklady v dôsledku ciel a slabšia spotrebiteľská dôvera pre zhoršujúcu sa úverovú bonitu
-
Rastúca konkurencia zo strany online platforiem, najmä Carvana a čoskoro aj Amazon, ktorý na svojom webe plánuje predaj jazdených vozidiel Ford Motor Co.
Graf KMX.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Lam Research rastú potom, čo noví analytici zvýšili odporúčania!
Oracle rastie vďaka pokroku v rokovaniach s TikTok
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
UnitedHealth odhaľuje nedostatky v auditoch, sľubuje reformy a väčšiu transparentnosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.