Cemex zvyšuje EBITDA vďaka úsporám a vyšším cenám, ale čistý zisk zostáva záporný

- EBITDA vzrástla o 16 % na 781 miliónov USD, ale nedosiahla očakávania.
- Spoločnosť skončila so stratou kvôli jednorazovým nákladom – predaju Panamy, odpisom a odstupným.
- Tržby vzrástli o 11 % vďaka silným výsledkom v Mexiku a regióne EMEA.
- Bolo oznámené 40 % zvýšenie dividend a program spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 miliónov USD.
Mexický výrobca cementu Cemex oznámil výsledky za štvrtý štvrťrok, v ktorom dosiahol 16 % nárast EBITDA na 781 miliónov USD. Tento výsledok bol podporený znížením nákladov a vyššími cenami produktov, ale stále mierne zaostal za odhadmi analytikov, ktoré boli 795 miliónov USD.
Spoločnosť pod vedením generálneho riaditeľa Jaimeho Muguira pokračuje vo svojej stratégii zameranej na kľúčové činnosti a výnosy pre akcionárov. To sa odrazilo v medziročnom poklese prevádzkových nákladov a nákladov na predané tovary, ako aj v 10 % znížení počtu zamestnancov, čo malo za následok odstupné vo výške 48 miliónov USD.
Napriek zlepšeným prevádzkovým výsledkom Cemex ukončil štvrťrok s čistou stratou, čím zvrátil zisky z predchádzajúceho roka. Výsledky ovplyvnili jednorazové náklady, vrátane odpisov starších akvizícií a predaja pobočky v Paname. Očakávaný čistý zisk vo výške 246,67 miliónov USD sa preto nedosiahol.
Tržby však vzrástli o 11 % na 4,18 miliardy USD, čím prekonali očakávania, a to najmä vďaka silným výsledkom v Mexiku a regióne Európy, Stredného východu a Afriky.
Pre rok 2026 Cemex očakáva rast EBITDA v rozsahu vysokých jednotiek, po miernom raste 0,72 % v roku 2025. Investície do údržby by mali dosiahnuť celkovú výšku 900 miliónov USD, pričom ďalších 510 miliónov USD je vyčlenených na projekty rastu.
Spoločnosť tiež oznámila 40 % nárast dividend v porovnaní s vlaňajšou výplatou 130 miliónov USD a spustila spätné odkúpenie akcií v hodnote 500 miliónov USD na najbližšie tri roky.
Graf CX1.US (D1)
Akcie Cemex zaznamenali v posledných týždňoch silný rast, ale v súčasnosti prechádzajú miernou korekciou. Cena sa momentálne pohybuje na úrovni 12,21 USD, pričom v predchádzajúcich dňoch bol zaznamenaný predajný tlak, ktorý prerušil predchádzajúci rastový trend. Napriek tomu technická konfigurácia zostáva zatiaľ pozitívna. Akcie sa naďalej obchodujú nad kĺzavým priemerom EMA 50 (11,82 USD) a SMA 100 (10,68 USD), čo naznačuje trvalý dlhodobý rastový trend. RSI je na úrovni 52,1, čo je neutrálna zóna a nenaznačuje žiadne extrémne trhové podmienky. Ak pokles bude pokračovať, je dôležité sledovať, či cena zostane nad EMA 50 – prekonanie tejto úrovne by mohlo vyvolať ďalšie výpredaje. Naopak, návrat nad úroveň 12,60 – 12,80 USD by signalizoval obnovenie pozitívneho trendu a možné pokračovanie rastu.
Zdroj: xStation5
