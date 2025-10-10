BREAKING: Cena ropy klesá po oznámení prímeria v Pásme Gazy

- Ceny ropy WTI v piatok klesli približne o 2 %.
V piatok klesla cena ropy WTI o viac než 2 % a dosiahla úroveň okolo 59,90 USD za barel, čo je najnižšia hodnota od mája tohto roka. Tento pokles bol spôsobený najmä podpísaním dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorá znižila geopolitické riziká a zmiernila obavy z narušenia dodávok ropy z Blízkeho východu. Dohoda zahŕňa okrem iného prepustenie rukojemníkov Hamasom a stiahnutie izraelských jednotiek z Gazy, čo upokojilo náladu na trhu.
Napriek zmierneniu napätia zostávajú investori opatrní vzhľadom na fundamentálne výzvy na trhu. Po prvé, OPEC+ zvyšuje produkciu, hoci pomalšie, než sa očakávalo, čo síce čiastočne zmierňuje obavy z nadmernej ponuky, ale úplne ich neodstraňuje.
Po druhé, pretrváva neistota ohľadom dopytu, najmä v súvislosti s prebiehajúcim shutdownom vlády USA, ktorý trvá už viac než 10 dní. Tento dlhotrvajúci výpadok má negatívny vplyv na stav americkej ekonomiky, čo by mohlo v nadchádzajúcej zimnej sezóne viesť k poklesu spotreby palív.
Výsledkom je, že trh s WTI sa pohybuje medzi zníženým geopolitickým rizikom a tlakom spôsobeným nadmernou ponukou a slabnúcim dopytom. Ak nenastanú nové konflikty alebo výpadky dodávok, možno očakávať ďalší tlak na pokles cien ropy.
