CenterPoint predáva plynárenskú divíziu v Ohiu za 2,62 miliardy USD – sústredí sa na kľúčové trhy

Spoločnosť CenterPoint Energy oznámila, že predá svoju plynárenskú distribučnú divíziu v Ohiu firme National Fuel Gas (NFG) za 2,62 miliardy USD. Tento krok je súčasťou stratégie zamerať sa na regulované trhy s vyšším rastovým potenciálom, predovšetkým v iných amerických štátoch.
Súčasťou predaja je približne 5 900 míľ plynovodov a infraštruktúry, ktoré obsluhujú približne 335 000 odberných miest v Ohiu. Transakcia je ďalším príkladom trendu, kedy americké utility predávajú okrajové alebo pomalšie rastúce aktíva a recyklujú kapitál do kľúčových oblastí.
CEO Jason Wells uviedol, že spoločnosť plánuje presmerovať viac než 2 miliardy USD z tejto transakcie do regulovaných elektrických a plynárenských projektov, ktoré budú prinášať dlhodobý rast ziskov až do roku 2035.
CenterPoint má ambiciózny investičný plán – kapitálové výdavky vo výške 65 miliárd USD v období 2026–2035, aby využil rastúci dopyt po elektrine. Predaj zároveň posilní súvahu spoločnosti a umožní ďalšiu expanziu predovšetkým v Texase, Indiane a Minnesote, kde má CenterPoint silné zastúpenie.
Z pohľadu National Fuel Gas transakcia posilňuje ich pozíciu v Ohiu a rozširuje ich regulovaný plynárenský biznis naprieč Spojenými štátmi.
Transakcia oceňuje aktíva približne na 1,9-násobok hodnoty regulačnej bázy pre rok 2024 a očakáva sa, že bude dokončená v štvrtom štvrťroku 2025. CenterPoint uviedol, že 1,42 miliardy USD získa v roku 2026 a zvyšok v roku 2027 formou tzv. seller note, ktorý bude uzavretý pri vysporiadaní transakcie.
Graf CNP.US (D1)
Akcie spoločnosti CenterPoint Energy pokračujú v rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 40,24 USD. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (38,57 USD) a SMA 100 (37,69 USD), čo potvrdzuje silné býčie nastavenie. RSI dosahuje hodnotu 62,9, čo naznačuje zvýšenú nákupnú aktivitu, no stále bez známok prekúpenosti. MACD sa drží nad signálnou líniou a histogram je nad nulou, čo potvrdzuje pozitívne momentum a pretrvávajúci tlak kupujúcich.
Ďalším cieľom býkov môže byť psychologická úroveň 41,00 USD, prípadne vyššie cenové hladiny, ak rastový sentiment pretrvá. Naopak, ako najbližšia podpora sa javí pásmo 38,50–38,70 USD, teda oblasť EMA 50 a predchádzajúcej konsolidácie.
Zdroj: xStation5
