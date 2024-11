Ceny kakaa rastú v súvislosti s obavami o dodávky 💡

Trh s kakaom zaznamenáva od začiatku tohto týždňa veľmi silný rast, keďže sa objavili obavy z aktuálnej úrody na Pobreží Slonoviny. V súčasnosti úroda prebieha hladko a dodávky do prístavov sú až o 30 % vyššie ako v minulom roku. Nedávne pomerne výdatné zrážky v niektorých oblastiach krajiny však viedli k rastu plesní na sušených kakaových bôboch a obchodníci niektoré zásielky neprijímajú. Okrem toho sucho a vysoké teploty v iných oblastiach ohrozujú kakaovníky pred tzv. medzisezónou, ktorá sa začína v apríli. Napriek tomu sú dažde v súčasnosti rozhodujúce z hľadiska prebiehajúcej hlavnej sezóny. Ich nadmerné množstvo spôsobuje problémy so zásobovaním a môže viesť k chorobám stromov a tvorbe plesní počas posledného kľúčového obdobia hlavnej úrody v decembri. Zároveň pozorujeme ďalší pokles zásob kakaa v prístavoch v New Yorku (kakao na termínované dodávky), ktoré sú teraz najnižšie od roku 2005.

Ceny kakaa tento týždeň vzrástli približne o 17 %. Cena je teraz najvyššia od polovice októbra a testuje oblasť okolo 8200 USD za tonu. Rastúca trendová línia bola včera prelomená. Súčasný rast sa zdá byť špekulatívny, ale ďalšie problémy s ponukou by mohli viesť k prerazeniu rezistencie v blízkosti 8400 USD za tonu. Potom sa otvorí cesta k rezistencii v blízkosti 10000 USD. Kakao bolo na týchto úrovniach naposledy v júni.