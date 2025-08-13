Ropný trh v rokoch 2025 a 2026 čaká spomalenie dopytu a prebytok ponuky

Podľa najnovšej správy IEA sa globálny dopyt po rope v roku 2025 zvýši o 680 tisíc barelov denne a v roku 2026 o 700 tisíc barelov denne, čím dosiahne 104,4 milióna barelov denne. Napriek slabšiemu než očakávanému rastu spotreby v Číne, Indii a Brazílii tvoril v 2Q25 celý prírastok dopytu rast v krajinách mimo OECD. Spotreba v rámci OECD zostala stagnujúca, pričom Japonsko zaznamenalo najnižšie úrovne za niekoľko desaťročí.
Ponuka ropy v júli dosiahla 105,6 mil. b/d, pričom pokles produkcie OPEC+ o 230 tis. b/d bol kompenzovaný rovnakým rastom ťažby mimo tejto skupiny. Vyššie produkčné ciele OPEC+ na september znamenajú, že celkový rast ponuky tento rok dosiahne 2,5 mil. b/d a v roku 2026 1,9 mil. b/d, z čoho mimo OPEC+ pripadne 1,3 mil. b/d v roku 2025 a 1 mil. b/d v roku 2026.
Rafinérske spracovanie sa v auguste dostane blízko historického maxima 85,6 mil. b/d, pričom silné marže a vyššia priemyselná aktivita v OECD a Číne podporujú rast. Napriek tomu zásoby ropy celosvetovo v júni vzrástli piaty mesiac po sebe na 7 836 mil. barelov, najvyššie za 46 mesiacov. V OECD sú však priemyselné zásoby blízko desaťročných miním, o 88 mil. barelov menej než pred rokom.
Trh tak čelí protichodným tlakom – na jednej strane hrozia dodatočné sankcie proti Rusku a Iránu, ktoré môžu obmedziť ponuku, na druhej strane slabší ekonomický rast znižuje výhlaď dopytu. Výrazne posilnená rafinérska činnosť a rast zásob, najmä v Číne a USA, zatiaľ absorbovali dodatočné objemy, avšak ku koncu roka a v roku 2026 sa očakáva prebytok ponuky.
Tento vývoj naznačuje, že na udržanie rovnováhy na trhu budú potrebné významné politické alebo produkčné úpravy.
Graf OIL (H4)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje na úrovni 65,75 USD a pokračuje v klesajúcom trende, ktorý je jasne vyznačený klesajúcou trendovou líniou. Trh sa drží pod kĺzavými priemermi EMA 50 (67,35 USD) a SMA 100 (68,52 USD), čo potvrdzuje medvedie trend. CCI (-158,7) poukazuje na hlboko prepredaný stav, čo môže naznačovať možnosť krátkodobého technického odrazu, ale zatiaľ bez potvrdenia obratu. MACD sa nachádza hlboko v negatívnom teritóriu a histogram zostáva záporný, čo indikuje pretrvávajúci tlak predajcov.
